Баландин о Кузнецове: «Ротенберг попробовал его реанимировать – не получилось. Если «Трактор» решит пригласить его, это будет большая авантюра. Серьезный контракт он уже не отработает»

Андрей Баландин оценил возможное возвращение Евгения Кузнецова в «Трактор».

Ранее СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.

Кузнецов является воспитанником «Трактора».

«Очень трудно сказать, что может реанимировать Евгения Кузнецова . В связи с тем, что происходило в СКА, шансов мало. Ротенберг попробовал – у него не получилось.

Расчет может быть на то, что в КХЛ многие игроки уехали за океан и уровень лиги подсядет. Но на смену приходят молодые хоккеисты, и при хорошей работе они будут сильнее.

Заметил, что у гендиректора «Трактора» Ивана Савина изменилась риторика по отношению к Кузнецову. Уже начал говорить, что его готовы рассматривать.

Если решат пригласить Кузнецова в «Трактор», это будет большая авантюра. На маленькие деньги он не приедет, а серьезный контракт как звезда он уже не отработает. У Кузнецова спад пошел с 2019 года, и с тех пор он никак не может вернуться на свой уровень», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Гендиректор «Трактора» о возвращении Кузнецова в клуб: «Вероятность есть, но решение примем с учетом всех обстоятельств»