Бабаев о Кузнецове: «Какое может быть завершение карьеры, когда до декабря он проводил один из лучших сезонов, был одним из лидеров лиги? Об этом и речи быть не может»

Евгений Кузнецов не собирается завершать карьеру.

– Некоторые эксперты говорили о возможном завершении карьеры игрока после его ухода из СКА. Сейчас можете с уверенностью сказать, что Евгений следующий сезон проведет в качестве хоккеиста?

– Никогда в жизни о завершении карьеры речи не шло. Это говорят только люди, которые не знают ни Евгения, ни происходящего.

Какое может быть завершение карьеры, когда до декабря 2024 года он проводил один из лучших сезонов в карьере? Был одним из лидеров лиги. Речи о завершении карьеры быть не может, а то, что было потом, – уже другая ситуация, – заявил агент игрока Шуми Бабаев.

В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.