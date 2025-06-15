  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бабаев о Кузнецове: «Какое может быть завершение карьеры, когда до декабря он проводил один из лучших сезонов, был одним из лидеров лиги? Об этом и речи быть не может»
2

Бабаев о Кузнецове: «Какое может быть завершение карьеры, когда до декабря он проводил один из лучших сезонов, был одним из лидеров лиги? Об этом и речи быть не может»

Евгений Кузнецов не собирается завершать карьеру.

Некоторые эксперты говорили о возможном завершении карьеры игрока после его ухода из СКА. Сейчас можете с уверенностью сказать, что Евгений следующий сезон проведет в качестве хоккеиста?

– Никогда в жизни о завершении карьеры речи не шло. Это говорят только люди, которые не знают ни Евгения, ни происходящего.

Какое может быть завершение карьеры, когда до декабря 2024 года он проводил один из лучших сезонов в карьере? Был одним из лидеров лиги. Речи о завершении карьеры быть не может, а то, что было потом, – уже другая ситуация, – заявил агент игрока Шуми Бабаев. 

В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Кузнецов
logoМатч ТВ
logoШуми Бабаев
logoСКА
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Кузнецова о «Тракторе»: «У нас нет запрета ни на один клуб, мы разговариваем со всеми»
5сегодня, 15:44
Гендиректор «Трактора» о возвращении Кузнецова в клуб: «Вероятность есть, но решение примем с учетом всех обстоятельств»
17вчера, 13:28
Бабаев об интересе к Кузнецову: «Есть несколько клубов с Запада и Востока, пока все в формате переговоров. Если появится вариант с НХЛ, будем рассматривать»
511 июня, 14:20
Главные новости
Петан договорился о контракте с «Металлургом». У форварда 11+33 в прошлом сезоне за «Ак Барс» (Михаил Зислис)
110 минут назад
Шунин об Овечкине: «Он не умеет проигрывать. Играли в волейбол: он будет играть, пока не победит. И это у него везде»
347 минут назад
Броссо заработает 40 млн рублей по однолетнему контракту с «Динамо». Есть бонус за очки (Михаил Зислис)
сегодня, 16:39
Агент Кузнецова о «Тракторе»: «У нас нет запрета ни на один клуб, мы разговариваем со всеми»
5сегодня, 15:44
Броссо перешел в «Динамо». Контракт – на один год
6сегодня, 15:35Фото
Шипачев о рекорде по очкам в КХЛ: «Гусев может побить, он набирает по 60, 70, 100 очков. Сделают больше игр, как в НХЛ, по 82 матча в регулярке»
1сегодня, 15:26
Бабаев о «Витязе»: «Команда на грани исчезновения. Это не очень красиво – лигой были получены гарантии»
1сегодня, 15:10
Никитин расторг контракт с «Локомотивом» без выплаты компенсации. Соглашение было до 2028 года («СЭ»)
106сегодня, 15:02
Кноблаух о вратаре на 6-й матч с «Флоридой»: «Не собираюсь решать сейчас. У Пикара было мало шансов спасти «Эдмонтон» – выходы один на один, броски через трафик и с пятака»
12сегодня, 14:50
Ткачев останется в «Авангарде», заявил агент: «Сопин сказал, что каких-то действий не планируется. Мы никогда не хотели покидать Омск, у Владимира еще 5 лет контракта»
19сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
Шипачев об уходе из «Вегаса»: «Мне в 30 лет в АХЛ, что ли, играть? Говорю: «Нет, ребят, так не пойдет. Давайте закончим мои каникулы в Вегасе»
118 минут назад
Галимов о сезоне: «Можно было бы считать успешным, если бы «Спартак» выиграл Кубок Гагарина. У меня нет ответа, что произошло после 3–1 в серии с «Салаватом»
136 минут назад
«Спартак» и Вишневский близки к продлению соглашения на год. У защитника 6+20 в прошлом сезоне КХЛ
сегодня, 17:15
Игорь Григоренко: «Вейпы и снюс ни к чему хорошему не приводят, молодежь такими вещами занимается. Нужно через родителей проводить работу»
1сегодня, 17:01
Галимов о будущем: «Открыт ко всем предложениям, в том числе от родного «Нефтехимика». Хочу обсудить его с семьей»
сегодня, 16:23
Экблад о 5:2 в 5-м матче финала с «Эдмонтоном»: «Флорида» отлично сработала в течение всех 60 минут. Мы стараемся лишать соперников времени и пространства»
сегодня, 16:00
Бабаев о Чеховиче: «Витязь» может продать лидеров, чтобы заработать. Рассматриваем все варианты»
1сегодня, 14:36
Щитов о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «Нужно завести в лигу команду из ВХЛ – это было бы интересно. Понадобятся игроки и дополнительные финансы»
1сегодня, 14:16
«Бобровский – один из ключевых факторов успеха «Флориды». Хочу посмотреть 7-й матч, хоккей очень хорошего качества». Игорь Григоренко о финале Кубка Стэнли
2сегодня, 13:13
«Флорида» забила 5+ голов в 12-й раз в этом плей-офф – 3-й результат в истории НХЛ. Рекорд у «Айлендерс» – 15 матчей в 1981 году
2сегодня, 12:28