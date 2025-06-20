Агент Кузнецова: «Новостей по будущему Евгения пока нет. Работаем в двух направлениях – КХЛ и НХЛ. У нас нет точной даты, когда мы должны определиться с новым клубом»
Агент Евгения Кузнецова высказался о будущем хоккеиста.
Ранее СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.
«Пока что нет новостей по будущему Евгения Кузнецова. Работаем в двух направлениях – КХЛ и НХЛ.
У нас нет точной даты, когда мы должны определиться с новым клубом. Мы никуда не торопимся», – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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