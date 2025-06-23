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Мухамадуллин об НХЛ: «Буду цепляться до последнего. Поехав в АХЛ, сделал шаг вперед – надо пройти через все этапы»

Шакир Мухамадуллин из «Сан-Хосе» не планирует возвращаться в КХЛ.

Права на 23-летнего защитника в Фонбет чемпионате КХЛ принадлежат «Салавату Юлаеву». В мае Мухамадуллин продлил контракт с «Шаркс» на год с зарплатой 1 миллион долларов за сезон.

– Посещали ли вас за эти два года мысли бросить все и поехать обратно в родную Башкирию, выступать за «Салават», выходить на лед во всех матчах?

– Таких мыслей нет. Повторюсь, пока есть возможность и шанс попробовать свои силы там, я до последнего буду цепляться за него. Прошлый год, когда провел в АХЛ, спрашивали, не хочу ли вернуться.

Я считаю, что надо пройти через все эти этапы, этот путь. Когда поехал в АХЛ, не считаю, что я сделал шаг ступенькой вниз, все равно сделал шаг вперед. Все идет поэтапно, пока есть возможность цепляться, я цепляюсь.

– Звали ли вас обратно в Уфу? Или, наоборот, говорили, чтобы не думал возвращаться?

– Такого не было. Они понимают, что я там и буду цепляться за шанс, пока он есть.

– Поступали ли приглашения от других клубов КХЛ, может, кто-то хотел предложить большую зарплату и место в первой пятерке?

– Нет, я принадлежу клубу и ни с кем не общаюсь, – сказал защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин.

Мухамадуллин об отъезде в НХЛ: «Я вышел из зоны комфорта в КХЛ и стараюсь зацепиться за свой шанс там. Говорю не про деньги, а про мечту»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
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