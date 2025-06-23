Мухамадуллин о ценах в США и России: «Там цены выше и налоги больше – кофе в Калифорнии где-то 4-6 долларов. Слушайте, в Москве в аэропорту вышло дороже»
В минувшем сезоне 23-летний защитник «Шаркс» провел за клуб 30 матчей и набрал 9 (2+7) очков.
– Как вам калифорнийские цены? Зарплаты хватает?
– Да, цены выше, налоги больше. Играя в АХЛ, ты знаешь, сколько тебе приходит, заранее бюджет рассчитываешь. Поэтому с этим проблем нет.
– Сколько стоит, к примеру, чашка кофе по сравнению с нашими ценами?
– В Калифорнии кофе объемом 0,4 выйдет где-то 4-6 долларов. Слушайте, в Москве вышло дороже, когда я брал недавно в аэропорту.
– Стало ли вам полегче в финансовом плане, когда вас начали чаще привлекать в основу?
– В АХЛ и НХЛ, конечно, разные контракты. Но расходы от этого не меняются и ежемесячно тратишь одну сумму, – сказал Шакир Мухамадуллин.
Мухамадуллин об отъезде в НХЛ: «Я вышел из зоны комфорта в КХЛ и стараюсь зацепиться за свой шанс там. Говорю не про деньги, а про мечту»