«Было круто, когда Овечкин побил рекорд по голам. Здорово бы пережить нечто подобное». 18-летний Мартин из «Спокана» на вопрос о рекордах НХЛ

Оуэн Мартин заявил, что хочет побить рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ.

18-летний форвард «Спокана » из Западной хоккейной лиги (WHL) сказал это в ходе преддрафтового интервью. В минувшем сезоне он забросил 19 шайб за 59 игр с учетом плей-офф.

– Если бы вы могли установить один рекорд НХЛ к концу карьеры, какой бы он был?

– Было очень круто, когда Александр Овечкин побил рекорд по количеству забитых голов в этом году. Пережить нечто подобное было бы здорово.

Так что, наверное, рекорд по голам в НХЛ, – сказал Оуэн Мартин.

Овечкин – лучший обладатель «Колдер Трофи» за последние 20 лет по версии The Hockey Writers. Малкин – 2-й, Мэттьюс – 3-й, Капризов – 5-й, Панарин – 7-й, Хатсон – 11-й