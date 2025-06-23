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  • «Было круто, когда Овечкин побил рекорд по голам. Здорово бы пережить нечто подобное». 18-летний Мартин из «Спокана» на вопрос о рекордах НХЛ
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«Было круто, когда Овечкин побил рекорд по голам. Здорово бы пережить нечто подобное». 18-летний Мартин из «Спокана» на вопрос о рекордах НХЛ

Оуэн Мартин заявил, что хочет побить рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ.

18-летний форвард «Спокана» из Западной хоккейной лиги (WHL) сказал это в ходе преддрафтового интервью. В минувшем сезоне он забросил 19 шайб за 59 игр с учетом плей-офф.

– Если бы вы могли установить один рекорд НХЛ к концу карьеры, какой бы он был?

– Было очень круто, когда Александр Овечкин побил рекорд по количеству забитых голов в этом году. Пережить нечто подобное было бы здорово.

Так что, наверное, рекорд по голам в НХЛ, – сказал Оуэн Мартин.

Овечкин – лучший обладатель «Колдер Трофи» за последние 20 лет по версии The Hockey Writers. Малкин – 2-й, Мэттьюс – 3-й, Капризов – 5-й, Панарин – 7-й, Хатсон – 11-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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