Овечкин – лучший обладатель «Колдер Трофи» за последние 20 лет по версии The Hockey Writers. Малкин – 2-й, Мэттьюс – 3-й, Капризов – 5-й, Панарин – 7-й, Хатсон – 11-й

Александр Овечкин назван лучшим новичком НХЛ за последние 20 лет.

The Hockey Writers составил рейтинг всех обладателей «Колдер Трофи» с 2005 года. Приз вручается лучшему новичку сезона НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Первую строчку занял форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, получивший награду в сезоне-2005/06.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин, «Вашингтон» – 2005/06;

2. Евгений Малкин, «Питтсбург» – 2006/07;

3. Остон Мэттьюз, «Торонто» – 2016/17;

4. Мэтью Барзэл, «Айлендерс» – 2017/18;

5. Кирилл Капризов, «Миннесота» – 2020/21;

6. Стив Мэйсон, «Коламбус» – 2008/09;

7. Артемий Панарин, «Чикаго» – 2015/16;

8. Элиас Петтерссон, «Ванкувер», – 2018/19;

9. Джефф Скиннер, «Каролина» – 2010/11;

10. Мориц Зайдер, «Детройт» – 2021/22;

11. Лэйн Хатсон, «Монреаль» – 2024/25;

12. Нэтан Маккиннон, «Колорадо» – 2013/14;

13. Патрик Кэйн, «Чикаго» – 2007/08;

14. Коннор Бедард, «Чикаго» – 2023/24;

15. Кэйл Макар, «Колорадо» – 2019/20;

16. Мэттью Бенирс, «Сиэтл» – 2022/23;

17. Тайлер Майерс, «Баффало» – 2009/10;

18. Аарон Экблад, «Флорида» – 2014/15;

19. Габриэль Ландескуг, «Колорадо» – 2011/12;

20. Джонатан Юбердо, «Флорида» – 2012/13.