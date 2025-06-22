Овечкин – лучший обладатель «Колдер Трофи» за последние 20 лет по версии The Hockey Writers. Малкин – 2-й, Мэттьюс – 3-й, Капризов – 5-й, Панарин – 7-й, Хатсон – 11-й
The Hockey Writers составил рейтинг всех обладателей «Колдер Трофи» с 2005 года. Приз вручается лучшему новичку сезона НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Первую строчку занял форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, получивший награду в сезоне-2005/06.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Александр Овечкин, «Вашингтон» – 2005/06;
2. Евгений Малкин, «Питтсбург» – 2006/07;
3. Остон Мэттьюз, «Торонто» – 2016/17;
4. Мэтью Барзэл, «Айлендерс» – 2017/18;
5. Кирилл Капризов, «Миннесота» – 2020/21;
6. Стив Мэйсон, «Коламбус» – 2008/09;
7. Артемий Панарин, «Чикаго» – 2015/16;
8. Элиас Петтерссон, «Ванкувер», – 2018/19;
9. Джефф Скиннер, «Каролина» – 2010/11;
10. Мориц Зайдер, «Детройт» – 2021/22;
11. Лэйн Хатсон, «Монреаль» – 2024/25;
12. Нэтан Маккиннон, «Колорадо» – 2013/14;
13. Патрик Кэйн, «Чикаго» – 2007/08;
14. Коннор Бедард, «Чикаго» – 2023/24;
15. Кэйл Макар, «Колорадо» – 2019/20;
16. Мэттью Бенирс, «Сиэтл» – 2022/23;
17. Тайлер Майерс, «Баффало» – 2009/10;
18. Аарон Экблад, «Флорида» – 2014/15;
19. Габриэль Ландескуг, «Колорадо» – 2011/12;
20. Джонатан Юбердо, «Флорида» – 2012/13.