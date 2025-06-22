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Шабанов подпишет с «Филадельфией» контракт на год (Артур Хайруллин)

Максим Шабанов подпишет контракт с «Филадельфией».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, соглашение будет рассчитано на год.

Ранее сообщалось, что нападающий «Флайерс» Матвей Мичков подписался на Шабанова в соцсетях.

Максим четыре сезона выступал за «Трактор». В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ 24-летний форвард набрал 67 (23+44) очков в 65 играх. В плей-офф на его счету 20 (10+10) баллов в 21 матче.

Мичков – лучший выбор «Филадельфии» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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