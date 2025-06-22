Шабанов подпишет с «Филадельфией» контракт на год (Артур Хайруллин)

Максим Шабанов подпишет контракт с «Филадельфией».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, соглашение будет рассчитано на год.

Ранее сообщалось , что нападающий «Флайерс » Матвей Мичков подписался на Шабанова в соцсетях.

Максим четыре сезона выступал за «Трактор ». В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ 24-летний форвард набрал 67 (23+44) очков в 65 играх. В плей-офф на его счету 20 (10+10) баллов в 21 матче.

Мичков – лучший выбор «Филадельфии» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic