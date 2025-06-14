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Агент Шабанова сказал, что форвард интересен «Юте», «Вегасу», «Бостону» и «Айлендерс»: «Критерий выбора один. Надо понять, где у него будет место в составе»

Агент Максима Шабанова назвал 4 клуба НХЛ, которым интересен форвард.

24-летний игрок является свободным агентом в лиге, так как не был задрафтован. 

– Как проходит переговорный процесс с клубами НХЛ о Максиме Шабанове?

– Общаемся с клубами, слушаем их предложения, анализируем.

– Вы говорили о 12 командах, с которыми находитесь на связи. Могли бы назвать хотя бы несколько?

– «Юта», «Вегас». «Бостон» интересуется, «Айлендерс» тоже проявляют интерес.

– Какой критерий главный при выборе команды для Максима?

– Критерий-то один. Нам надо просто посмотреть составы команд и понять, где у него действительно будет свое место, как это происходило с другими игроками. Чтобы он приехал туда и играл в НХЛ, чтобы у него было время и место в составе.

– Играет ли роль уровень амбиций клуба?

– Для нас играет роль место игрока в НХЛ. Мы думаем сейчас в большей степени про игрока, не про клуб, – сказал Александр Черных. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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