Агент Шабанова сказал, что форвард интересен «Юте», «Вегасу», «Бостону» и «Айлендерс»: «Критерий выбора один. Надо понять, где у него будет место в составе»
24-летний игрок является свободным агентом в лиге, так как не был задрафтован.
– Как проходит переговорный процесс с клубами НХЛ о Максиме Шабанове?
– Общаемся с клубами, слушаем их предложения, анализируем.
– Вы говорили о 12 командах, с которыми находитесь на связи. Могли бы назвать хотя бы несколько?
– «Юта», «Вегас». «Бостон» интересуется, «Айлендерс» тоже проявляют интерес.
– Какой критерий главный при выборе команды для Максима?
– Критерий-то один. Нам надо просто посмотреть составы команд и понять, где у него действительно будет свое место, как это происходило с другими игроками. Чтобы он приехал туда и играл в НХЛ, чтобы у него было время и место в составе.
– Играет ли роль уровень амбиций клуба?
– Для нас играет роль место игрока в НХЛ. Мы думаем сейчас в большей степени про игрока, не про клуб, – сказал Александр Черных.