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Баландин о селекции «Трактора»: «Не могу понять, куда она направлена. Шабанова и Ткачева, техничных игроков, заменяют хоккеистами силового плана»

Андрей Баландин высказался о селекционной работе «Трактора»в межсезонье.

«Не могу понять, куда направлена селекция «Трактора». Пока неизвестно, какая будет команда и какая будет система игры. Шабанова и Ткачева, техничных игроков, заменяют хоккеистами силового плана типа Робинсона.

Коршков – крупный парень, в свое время подавал надежды, но, к сожалению, притормозил. В «Ак Барсе» он не проходил в состав. Сейчас у него карьера идет вниз, и в прошлом сезоне он забросил всего восемь шайб. В этом случае можно только надеяться на тренерский талант Бенуа Гру.

В обороне пытаются заменить Кэмпфера, подписав Гросса. У него была неплохая статистика в прошлом сезоне.

А самое главное – это подписание вратаря. Сейчас «Трактор» потерял Зака Фукале, который вырос в голкипера высокого уровня. Я бы бросил все силы на то, чтобы найти ему замену. Хорошо, если есть кандидатура, но ждем, когда на руках будет подписанный контракт.

Хотелось бы, чтобы «Трактор» предстал обновленной командой, но при этом удалось тоже добиться результата – играть в финале», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoТрактор
logoБенуа Гру
logoБадди Робинсон
logoДжордан Гросс
logoАк Барс
logoКХЛ
logoСтивен Кэмпфер
logoЗак Фукале
logoЕгор Коршков
Андрей Баландин
logoВладимир Ткачев
logoМаксим Шабанов
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