Мичков – лучший выбор «Филадельфии» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic

Матвей Мичков назван лучшим выбором «Филадельфии» на драфте НХЛ за 10 лет.

The Athletic составил список лучших и худших выборов каждого из клубов НХЛ на драфте за последние десять лет.

Мичкова взяли под седьмым общим номером в 2023 году. Минувший сезон стал для российского форварда дебютным в составе «Флайерс». Он набрал 63 (26+37) очка за 80 игр.

Худшим пиком «Филадельфии» стал выбор Нолана Патрика под вторым общим номером в 2017-м.

Нападающий провел 203 матча за клуб и заработал 72 (31+41) очка. В 2023 году он завершил карьеру из-за последствий сотрясения мозга.

В качестве альтернативного варианта указан Герман Рубцов , которого взяли под 22-м номером в 2016 году. Он сыграл 4 матча за «Филадельфию ».