  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мичков – лучший выбор «Филадельфии» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic
1

Мичков – лучший выбор «Филадельфии» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic

Матвей Мичков назван лучшим выбором «Филадельфии» на драфте НХЛ за 10 лет.

The Athletic составил список лучших и худших выборов каждого из клубов НХЛ на драфте за последние десять лет.

Мичкова взяли под седьмым общим номером в 2023 году. Минувший сезон стал для российского форварда дебютным в составе «Флайерс». Он набрал 63 (26+37) очка за 80 игр.

Худшим пиком «Филадельфии» стал выбор Нолана Патрика под вторым общим номером в 2017-м.

Нападающий провел 203 матча за клуб и заработал 72 (31+41) очка. В 2023 году он завершил карьеру из-за последствий сотрясения мозга.

В качестве альтернативного варианта указан Герман Рубцов, которого взяли под 22-м номером в 2016 году. Он сыграл 4 матча за «Филадельфию».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
logoФиладельфия
Драфт НХЛ
logoГерман Рубцов
logoМатвей Мичков
logoНолан Патрик
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рирден может войти в штаб «Филадельфии». Сообщалось, что экс-тренером «Вашингтона» интересуется «Локомотив»
220 июня, 03:46
«Бостон» и «Филадельфия» проявляют интерес к Романову (RG)
1619 июня, 17:52
Шабанов перейдет в «Филадельфию» («СЭ»)
346 июня, 18:19
Главные новости
Черкас о СКА: «Меняется модель развития. Руководству нравится модель «Локомотива» – они собирают 12-13-летних ребят по всей стране и доводят до высокого уровня»
3 минуты назад
Подколзин о финале Кубка Стэнли: «Бобровский выиграл у «Эдмонтона» серию. Оборона «Флориды» знает, что за спиной Серега – это придает им уверенности»
17 минут назад
Босер близок к соглашению с «Миннесотой». Форвард провел 9 сезонов за «Ванкувер» (Ник Кипреос)
6сегодня, 11:27
Подколзин о плей-офф: «Эдмонтон» играл лучше всех в равных составах. Пропускали голы, которых можно было избежать – это ключевой фактор»
8сегодня, 11:13
«Спартак» обменяет Корбита в «Салават» на двух игроков из МХЛ. У форварда 80 очков за 78 матчей в сезоне ВХЛ (Metaratings)
8сегодня, 10:44
40-летний Павелски о карьере: «Всегда хочется попробовать еще раз, но я закончил навсегда. Был порыв ближе к дедлайну, но разговоры быстро закончились»
3сегодня, 10:25
ФХР, СКА, «Динамо», «Трактор», «Салават», ЦСКА и другие клубы КХЛ выложили посты в честь Дня памяти и скорби
1сегодня, 10:05
СКА еще не договорился о возвращении в Ледовый, заявили в правительстве Петербурга: «Когда есть договоры, есть и обязательства. Пока есть воля и мысли»
4сегодня, 09:46
Подколзин объяснял игрокам «Эдмонтона» фильм «Ирония судьбы»: «Это наше кино на Новый год – там человек напился и проснулся в другом городе. Они говорят: «Классная история»
11сегодня, 09:16
Марнер может подписать контракт на 2 года и 12-13 млн долларов за сезон. Потолок зарплат в НХЛ должен вырасти до 113,5 млн к сезону-2027/28 (Пьер ЛеБрюн)
14сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Министр спорта Татарстана: «У «Ак Барса» всегда максимальная цель. Есть запрос на обновление команды, надо провести работу над ошибками»
56 минут назад
Бобровский о чемпионском параде «Флориды»: «В прошлом году было невероятно – много людей вышли отпраздновать победу. В этот раз будет не хуже»
1сегодня, 10:57
Анисин об Овечкине: «Вернется в «Динамо» и год сыграет в КХЛ, думаю. До 50 лет играть не будет, хотя Ягр играет»
1сегодня, 09:35
Рябыкин о КХЛ: «Автомобилист» становится фаворитом Востока. С Буше – сильнейший ход, удивило, что «Авангард» с ним расстался»
13сегодня, 09:01
Фарм «Флориды» сократил отставание от фарма «Ванкувера» в финале АХЛ (2-3). Пулюярви принес «Шарлотт» победу в овертайме 5-го матча серии
4сегодня, 04:35
Рыбин об уходе Мамина: «У ЦСКА всегда что-то меняется, легко расстались со Светлаковым, с Окуловым. Случаются конфликты, иногда игрокам надо сменить локацию»
5вчера, 21:35
Майоров о лучшем матче, который видел: «На ЧМ-81 в Стокгольме мы победили шведов 13:1! Потрясающая игра, все делалось в унисон, правильно, своевременно»
4вчера, 21:18
Жарков о Гру: «У «Трактора» проблем с дисциплиной не было, контроль не требовался. На первом собрании он сказал: кто опаздывает куда-либо, пропускает игру»
вчера, 21:04
Волков о Квартальнове: «Эмоциональный, переживает за каждую смену. Он дает большую закалку для характера, молодежь потом готова к любым тренерам»
вчера, 20:49
Тренер «Нефтехимика» Гришин: «Возрастные игроки из НХЛ готовы ехать в КХЛ только на хорошие деньги. Из-за инфляции, курса доллара в России играть не так выгодно»
1вчера, 20:01