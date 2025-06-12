Агент Шабанова: «Максим принял решение играть в НХЛ. 12 команд постоянно на связи, ведем переговоры»

Агент Максима Шабанова заявил, что игроком интересуются 12 команд НХЛ.

Ранее сообщалось , что 24-летний форвард перейдет в «Филадельфию».

В минувшем сезоне Шабанов набрал 67 (23+44) очков в 65 играх регулярного чемпионата за «Трактор ». В плей-офф он отметился 20 (10+10) баллами в 21 матче.

– На данный момент Шабанов уже окончательно решил продолжить карьеру в НХЛ?

– Никогда не стоит быть уверенным в чем‑то на сто процентов, всегда могут случиться форс‑мажоры. Но в данном случае Максим принял решение играть в НХЛ, и мы идем по этому пути.

Сейчас ведем переговоры с североамериканскими командами, и при получении информации Максим будет выбирать клуб, который, на его взгляд и взгляд наших партнеров, будет лучше всего подходить для того, чтобы Шабанов максимально показал все свои умения, и послужит трамплином для карьеры Шабанова в НХЛ.

– Наверняка к персоне Максима сейчас серьезный интерес. Сколько команд НХЛ ведут переговоры по поводу его трансфера?

– Порядка шести команд с нами встречались еще в течение сезона КХЛ, они приезжали в Москву и другие города. А сейчас постоянно на связь выходят 12 команд НХЛ, – заявил агент игрока Александр Черных .

Сергачев о Шабанове: «В НХЛ не знаю команды, которой он бы не подошел. Хоккеист с большой буквы, хорошо борется за шайбу, создает моменты»