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Босер близок к соглашению с «Миннесотой». Форвард провел 9 сезонов за «Ванкувер» (Ник Кипреос)

Брок Босер близок к соглашению с «Миннесотой».

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Ник Кипреос.

28-летний форвард всю карьеру в НХЛ (9 сезонов) выступает за «Ванкувер». Его действующий контракт рассчитан до 30 июня.

Ранее появилась информация, что канадский клуб предлагал Босеру 40 млн долларов по соглашению на 5 лет. После отказа со стороны игрока, «Кэнакс» отпустили его на рынок свободных агентов.

В минувшем регулярном чемпионате Босер набрал 50 (25+25) очков в 75 матчах при полезности «минус 24». Сезоном ранее у нападающего было 73 (40+33) очка за 81 игру.

Отметим, что Босер родился в городе Бернсвилл, который находится в штате Миннесота.

Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии TSN. Беннетт – 2-й, Маршанд – 3-й, Экблад – 5-й, Гавриков – 6-й, Проворов – 7-й, Орлов – 13-й, Кузьменко – 29-й, Дадонов – 42-й, Самсонов – 49-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sports Illustrated
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