Зибанежад, Густавссон, Эрик Карлссон, Эрикссон Эк, Форсберг – в составе Швеции на ОИ-2026 по версии сайта НХЛ

НХЛ назвала возможный состав сборной Швеции на Олимпиаду.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милан и Кортина д’Ампеццо.

Ранее сборная Швеции назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026. В список были включены шесть игроков: Расмус Далин, Виктор Хедман, Адриан Кемпе, Габриэль Ландескуг, Вильям Нюландер и Лукас Рэймонд.

NHL.com представил свою версию возможного состава команды на турнир.

Вратари : Филип Густавссон («Миннесота»), Якоб Маркстрем («Нью-Джерси»), Линус Улльмарк («Оттава»).

Защитники : Расмус Андерссон («Калгари»), Юнас Брудин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало»), Маттиас Экхольм («Эдмонтон»), Густав Форслинг («Флорида»), Виктор Хедман («Тампа»), Эрик Карлссон («Питтсбург»), Хампус Линдхольм («Бостон»).

Нападающие : Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Вильям Эклунд («Сан-Хосе»), Юэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Вильям Карлссон («Вегас»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Габриэль Ландескуг («Колорадо»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Нюландер («Торонто»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Фабиан Зеттерлунд («Оттава»), Мика Зибанежад («Рейнджерс»).