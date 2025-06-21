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Гришин о Ларионове: «Континентальная фигура. Знаю тренеров, которые так же лояльно относятся к ошибкам игроков, но никто не будет терпеть равнодушия»

Игорь Гришин высказался об отношении Игоря Ларионова к ошибкам игроков.

– Есть ощущение, что лояльных тренеров в КХЛ становится намного больше в последние годы? Отправной точкой, возможно, стало появление в лиге такого тренера, как Игорь Ларионов.

– Ну да, Игорь Ларионов – фигура, конечно, огромная, континентальная, я бы даже сказал. Скажу, что я знаю нескольких тренеров, которые так же лояльно относятся к ошибкам игроков индивидуального плана, когда случается технический брак. Да и я сам прекрасно понимаю, что много факторов могут сложиться для этих ошибок.

Но, по моему опыту, ни один тренер, пусть даже самый лояльный, не будет терпеть равнодушия игроков. На это снисходительно невозможно реагировать, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Татар-Информ»
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