Кушанашвили о Никитине в ЦСКА: «Вернулся в клуб, где его унизили увольнением. Что это? Он может говорить про новый вызов, но есть только один – деньги»

Отар Кушанашвили высказался о переходе Игоря Никитина в ЦСКА из «Локомотива».

Специалист после выигрыша Кубка Гагарина оставил пост главного тренера «Локомотива » и возглавил ЦСКА .

«Не понимаю руководство Ярославля как города и ярославского клуба. Человек принес вам [Кубок Гагарина ]. Как вы отпускаете Игоря Никитина ? КХЛ все ближе и ближе по уровню к НХЛ.

Как вы так безропотно его отпустили? Или я чего-то не знаю? Или поставили фингал на прощание? Три года вы финансировали крестовый поход за Кубком Гагарина. Добились, а удержать?

И он тут же возвращается в команду, где его унизили увольнением. Что это за история? Снова деньги. Только деньги, подсказывают мне.

Никитин сколько угодно может говорить, что это новый вызов. Для меня есть один вызов – старый. Все на свете – только деньги», – заявил телеведущий Отар Кушанашвили.

Кушанашвили о Ларионове в СКА: «Тренера, обосравшего свои отношения с «Торпедо», зовут в команду с бюджетом ВВП Грузии на 15 лет вперед. Вот чем руководствуются люди?»

Кушанашвили о Ротенберге: «Шоуменство его уровня КХЛ не снилось. Много говорил глупого, но искренний, яркий человек! Если он уйдет из хоккея – это утрата!»