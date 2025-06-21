Отар Кушанашвили высказался об отставке Романа Ротенберга из СКА.

«Роман Ротенберг – это ярчайший человек в КХЛ . Я говорю как шоумен номер один в мире. Шоуменство уровня Ротенберга не снилось нашей лиге. Если он вовсе уйдет из хоккея – это утрата! Это траур, это реквием, это уже жанр слезоточивый.

Для меня его уход – это потеря в какой-то мере интереса к тому, что происходит в КХЛ.

Много говорил глупого, но искренний, яркий человек! Я искренне буду сожалеть, если он уйдет из хоккея», – заявил телеведущий Отар Кушанашвили .