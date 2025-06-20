Березкин о Никитине: «Матчи «Локомотива» и ЦСКА станут особенными – будет очень жарко. Нас это только мотивировало»

Максим Березкин высказался о переходе Игоря Никитина в ЦСКА.

Специалист после выигрыша Кубка Гагарина оставил пост главного тренера «Локомотива» и возглавил ЦСКА.

– Всех потрясла история с уходом Игоря Валерьевича. Как в команде на нее отреагировали?

– Эта ситуация всех нас только мотивировала.

Думаю, что в следующем сезоне матчи между «Локомотивом » и ЦСКА будут особенными, с отдельной вывеской. Будет очень жарко.

– То есть в команде не было никакого отчаяния или опустошения?

– Нет, конечно. Когда я только об этом узнал, то вообще не думал о хоккее. А вот потом уже начал представлять у себя в голове, как мы будем играть против ЦСКА.

– При этом тренере ты впервые получил достойное игровое время в КХЛ. Тебе особенно жалко от того, что все так происходит?

– Не то чтобы жалко… Наоборот, я благодарен Игорю Валерьевичу за то, что он дал мне шанс и сделал из меня игрока уровня КХЛ.

Когда мы прощались, он сказал, чтобы я не сбавлял и работал над своими минусами, чтобы стать сильнее.

– Какие главные хоккейные и жизненные уроки ты взял у Игоря Валерьевича?

– Терпение и труд все перетрут. А еще в хоккее нет мелочей. Каждая маленькая деталь на что-то влияет.

Прошлогодний финал, в котором мы проиграли со счетом 0-4, дал нам бесценный опыт. Как результат – в этом году «Локомотив» стал чемпионом.

Мы учли все детали для того, чтобы достичь вершины, – сказал нападающий «Локомотива» Максим Березкин .