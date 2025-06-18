Дементьев о Никитине в ЦСКА: «Редчайший случай, тренера не убирают, он сам уходит, выиграв Кубок Гагарина. Я был сильно удивлен»

Алексей Дементьев высказался о переходе Игоря Никитина из «Локомотива» в ЦСКА.

«Честно скажу, что не ожидал возвращения и был сильно удивлен, так как сам работал тренером и прекрасно представляю, что значит создать команду, обучить игроков своим требованиям, добиться исполнения и, тем более, добиться такого результата, как выигрыш Кубка Гагарина, а потом поменять все и идти в другую организацию, заново обучая игроков.

Вот это очень тяжело сделать. Это редчайший случай, когда тренера не убирают, а он сам уходит», – сказал агент Алексей Дементьев.