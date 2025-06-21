Максим Рыбин: «Эдмонтону» нужен сильный вратарь, Кубок Стэнли со Скиннером не выиграть. Мне доказывали, что он средний голкипер, но какая разница?»

Максим Рыбин критически оценил уровень игры Стюарта Скиннера.

«Ойлерс» проиграли «Флориде» в финале Кубка Стэнли второй год подряд.

В прошедшем плей-офф Стюарт Скиннер провел 15 матчей, пропуская в среднем 2,99 шайбы и отражая 88,9% бросков.

Кэлвин Пикар сыграл 10 игр, пропуская в среднем 2,85 шайбы и отражая 88,6% бросков.

«Эдмонтону» нужен сильный вратарь. Со Скиннером им не выиграть Кубок Стэнли . После того, как я сказал, что это слабый вратарь, мне начали писать и доказывать, что он не слабый, а средний. Но какая разница?

«Эдмонтону » нужен очень сильный первый номер. Вратарь – это половина команды. «Ойлерс» необходим голкипер, который претендовал бы на звание самого ценного игрока плей-офф», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.