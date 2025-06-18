  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «У Экхольма лучшая борода для косплея викингов, он должен командовать кораблем, идущим по фьордам. Может ли борода Скиннера остановить щелчок?» Вышински об игроках «Ойлерс»
Фото
1

«У Экхольма лучшая борода для косплея викингов, он должен командовать кораблем, идущим по фьордам. Может ли борода Скиннера остановить щелчок?» Вышински об игроках «Ойлерс»

Журналист ESPN оценил бороды игроков «Эдмонтона» в финале плей-офф НХЛ.

«Пантерс» обыграли «Ойлерс» (4-2) в финальной серии Кубка Стэнли. Журналист Грег Вышински оценил бороды игроков обеих команд. Так он описал бороду шведского защитника «Эдмотона» Маттиаса Экхольма

«У 35-летнего уроженца шведского города Борлэнге лучшая борода для косплея викингов. Он выглядит так, будто он должен командовать кораблем, пробирающимся по фьордам навстречу битве», – написал Вышински.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Steph Chambers

Также журналист высказался о внешности вратаря «Эдмонтона» Стюарта Скиннера

«Может ли борода Стюарта Скиннера остановить щелчок по воротам? Вопрос, достойный научного исследования в спорте – хотя сам Скиннер, без сомнения, предпочел бы его не проверять на практике. Отсюда и маска.

Но сам факт, что такая мысль вообще возникает, – уже признание ее густоты и мощи. Это борода человека, который многое повидал», – написал Грег Вышински. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
logoЭдмонтон
logoстиль
logoКубок Стэнли
logoСтюарт Скиннер
logoНХЛ
logoМаттиас Экхольм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вратарь «Эдмонтона» Скиннер о Бобровском: «В его игре ничего не меняется – неважно, пропустил он 6 шайб или сделал шатаут. Я бы с удовольствием пообщался с ним, чтобы поучиться»
4сегодня, 07:40
Стюарт Скиннер о 2-4 в серии с «Флоридой»: «Эдмонтон» немедленно должен извлечь урок. Допустить подобное два раза подряд – это катастрофа»
24сегодня, 06:45
Драйзайтль о Скиннере: «Он был великолепен в 4-м матче, это мы его подвели. Мы верим в него»
вчера, 19:28
Главные новости
Беннет, Ткачак и Форслинг поливали болельщиков пивом из Кубка Стэнли во время празднования победы «Флориды» в баре. В адрес Сэма фанаты скандировали «MVP» и «еще на 8 лет»
7 минут назад
Депутат Свищев: «Удивляет, что ИИХФ пытается дистанцироваться от ФХР. Именно легенды из России и СССР создавали историю мирового хоккея»
230 минут назад
Морис о покере Райнхарта в 6-м матче с «Эдмонтоном»: «Он забил победный в 7-й игре в прошлом году, теперь положил четыре. Никому нет дела, был ли голкипер в воротах»
244 минуты назад
Плющев о том, что Бобровский не получил «Конн Смайт»: «Политические игры. Американский журналист брал интервью у Путина и сказал: «Вы русские, поэтому к вам так относятся»
1356 минут назад
Дадли о Маршанде и победе в Кубке Стэнли: «Его подписание – решающий ход для «Флориды». Не уверен, что без него мы бы выиграли»
5сегодня, 16:25
Быков о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Макдэвид, как и Бобровский, заслуживал трофей. Сергей подарил Коннору мотивацию на следующий сезон»
4сегодня, 16:01
Вайсфельд о Ротенберге: «Удивился, что СКА его снял. Обычно тренеров меняют, когда результата нет»
26сегодня, 15:52
Бобровский – 3-й в голосовании за обладателя «Конн Смайт Трофи» с 10 баллами, у Беннетта – 76 и 11 первых мест, у Маршанда – 68 и 7
17сегодня, 15:43
Фетисов о словах про хоккейную державу: «Нас выкинули с ЧМ и Олимпиады. Являемся ли мы сегодня спортивной державой? Конечно, нет. Нас не слушают при принятии решений, мы не авторитет»
62сегодня, 15:21
«Рейнджерс» и Ремпе продлили контракт на 2 года и 975 тысяч долларов за сезон
14сегодня, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
Зарплата Вишневского – 20 млн рублей в год по новому контракту со «Спартаком» (Михаил Зислис)
2сегодня, 16:12
Дементьев о Никитине в ЦСКА: «Редчайший случай, тренера не убирают, он сам уходит, выиграв Кубок Гагарина. Я был сильно удивлен»
7сегодня, 15:09
Александр Кожевников: «ИИХФ – маленькие фашистики, там одни русофобы и негодяи»
7сегодня, 14:38
Вайсфельд о Никитине в ЦСКА: «В уважающей себя лиге таких вещей происходить не должно. В НХЛ клуб, который такого тренера забирает, должен полцарства отдать»
16сегодня, 14:22
Оклад Хохлачева в «Ладе» – 20 млн рублей по однолетнему контракту
3сегодня, 13:38
Фигурист Ветлугин о величайшем спортсмене прямо сейчас: «Овечкин. Обновление рекорда по голам в НХЛ взбудоражило не только Россию, но и весь мир»
1сегодня, 13:28
Маршанд, Райнхарт и Беннетт забили по 5+ голов в финале Кубка Стэнли – 2-й случай в истории лиги. Они повторили достижение Хоу, Линдсэя и Дельвеккио из «Детройта»-1955
2сегодня, 11:01
Дементьев о втором поражении Макдэвида в финале: «Овечкин выиграл кубок на 13-й год»
15сегодня, 10:55
Генменеджер «Флориды» о Кубке Стэнли: «Приходящие к нам игроки чаще всего проводят лучший сезон в карьере. Мы можем создать условия, но это заслуга всей команды»
сегодня, 10:39
«Возможно, Малкин в Магнитогорске получил бы новое дыхание в карьере. Его очень любят. Он большая звезда». Величкин о форварде
7сегодня, 09:45