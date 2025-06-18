«У Экхольма лучшая борода для косплея викингов, он должен командовать кораблем, идущим по фьордам. Может ли борода Скиннера остановить щелчок?» Вышински об игроках «Ойлерс»

Журналист ESPN оценил бороды игроков «Эдмонтона» в финале плей-офф НХЛ.

«Пантерс» обыграли «Ойлерс» (4-2) в финальной серии Кубка Стэнли. Журналист Грег Вышински оценил бороды игроков обеих команд. Так он описал бороду шведского защитника «Эдмотона» Маттиаса Экхольма .

«У 35-летнего уроженца шведского города Борлэнге лучшая борода для косплея викингов. Он выглядит так, будто он должен командовать кораблем, пробирающимся по фьордам навстречу битве», – написал Вышински.

Фото: Gettyimages.ru /Christian Petersen, Steph Chambers

Также журналист высказался о внешности вратаря «Эдмонтона » Стюарта Скиннера .

«Может ли борода Стюарта Скиннера остановить щелчок по воротам? Вопрос, достойный научного исследования в спорте – хотя сам Скиннер, без сомнения, предпочел бы его не проверять на практике. Отсюда и маска.

Но сам факт, что такая мысль вообще возникает, – уже признание ее густоты и мощи. Это борода человека, который многое повидал», – написал Грег Вышински.