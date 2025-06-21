Генменеджер «Эдмонтона»: «Наши вратари были лучше Кюмпера, Хилла и Эттинджера. У некоторых голкиперов, которых я считаю элитными, был сложный плей-офф. Гарантий нет»

Стэн Боумэн высказался о ситуации с вратарями «Эдмонтона».

В прошедшем плей-офф Стюарт Скиннер провел 15 матчей, пропуская в среднем 2,99 шайбы и отражая 88,9% бросков.

Кэлвин Пикар сыграл 10 игр, пропуская в среднем 2,85 шайбы и отражая 88,6% бросков.

«Реальность такова, что ты не можешь просто пойти и взять элитного голкипера. У некоторых из вратарей, которых я считаю элитными, был сложный плей-офф. Поэтому гарантий нет.

Вратари – странная часть хоккея. С одной стороны, это одновременно и самое важное, и самое сложное для понимания, потому что иногда вратари, которых считаешь лучшими, на самом деле таковыми не являются.

Этот плей-офф – прекрасный пример. Наши вратари были лучше вратарей соперника в трех из четырех раундов.

Дарси Кюмпер , Эдин Хилл и Джейк Эттинджер – наши вратари были лучше каждого из них. И вратари – причина того, что мы вышли в финал. Но в финале все изменилось», – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона » Стэн Боумэн .