Дмитрий Силантьев: «Бобровский мотивирует не опускать руки. В него не верили, но он продолжал работать и выиграл два Кубка Стэнли»

Дмитрий Силантьев высказался о 36-летнем голкипере Сергее Бобровском.

Ранее вратарь выиграл второй Кубок Стэнли подряд в составе «Флориды».

«Смотря на Бобровского, на его работу, на его лицо, как он сосредоточен, как он отдается делу, можно достичь всего, чего ты хочешь. Несмотря на то, что в него не верили, он продолжал работать и выиграл два Кубка Стэнли.

Каждый игрок, кто хочет чего-то достичь, может добиться этого в любом возрасте. Бобровский мотивирует хоккеистов не опускать руки.

Если ты ставишь цель, работаешь, ты обязательно достигаешь высот. В жизни все реально и мысли материальны», – сказал нападающий «Металлурга » Дмитрий Силантьев .