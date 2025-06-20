Дмитрий Силантьев: «Бобровский мотивирует не опускать руки. В него не верили, но он продолжал работать и выиграл два Кубка Стэнли»
Дмитрий Силантьев высказался о 36-летнем голкипере Сергее Бобровском.
Ранее вратарь выиграл второй Кубок Стэнли подряд в составе «Флориды».
«Смотря на Бобровского, на его работу, на его лицо, как он сосредоточен, как он отдается делу, можно достичь всего, чего ты хочешь. Несмотря на то, что в него не верили, он продолжал работать и выиграл два Кубка Стэнли.
Каждый игрок, кто хочет чего-то достичь, может добиться этого в любом возрасте. Бобровский мотивирует хоккеистов не опускать руки.
Если ты ставишь цель, работаешь, ты обязательно достигаешь высот. В жизни все реально и мысли материальны», – сказал нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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