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Вячеслав Быков: «Россияне 10-й год подряд становятся обладателями Кубка Стэнли – это говорит о развитии хоккея в России»

Вячеслав Быков высказался о развитии хоккея в России.

«Нет сомнений в том, что хоккей в России развивается.

Десятый год подряд россияне становятся обладателями Кубка Стэнли – это говорит о безусловном развитии хоккея в стране», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков. 

Ранее «Флорида» обыграла «Эдмонтон» и во второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли, выиграв серию 4-2. В составе победителей выступают два россиянина – Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.

Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в 10 сезонах подряд. Рекордная серия продолжается

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
logoСергей Бобровский
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