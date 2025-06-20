Вячеслав Быков: «Россияне 10-й год подряд становятся обладателями Кубка Стэнли – это говорит о развитии хоккея в России»

Вячеслав Быков высказался о развитии хоккея в России.

«Нет сомнений в том, что хоккей в России развивается.

Десятый год подряд россияне становятся обладателями Кубка Стэнли – это говорит о безусловном развитии хоккея в стране», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Ранее «Флорида» обыграла «Эдмонтон» и во второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли, выиграв серию 4-2. В составе победителей выступают два россиянина – Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.

Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в 10 сезонах подряд. Рекордная серия продолжается