Гернат может остаться в КХЛ. На защитника «Локомотива» претендуют несколько топ-клубов
Мартин Гернат может остаться в КХЛ.
Словацкий защитник, выигравший Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом» в прошлом сезоне, находится в статусе неограниченно свободного агента.
По информации журналиста Михаила Зислиса, хоккеист намерен провести еще один сезон в КХЛ.
В услугах игрока заинтересованы несколько топ-клубов. В настоящее время они ведут со стороной защитника активные переговоры.
В прошлом сезоне Мартин Гернат набрал 31 (5+26) балл при полезности «плюс 17» в 63 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф Кубка Гагарина защитник отметился 5 (2+3) очками при полезности «плюс 1» в 21 игре.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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