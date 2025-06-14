Гернат может остаться в КХЛ. На защитника «Локомотива» претендуют несколько топ-клубов

Мартин Гернат может остаться в КХЛ.

Словацкий защитник, выигравший Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом » в прошлом сезоне, находится в статусе неограниченно свободного агента.

По информации журналиста Михаила Зислиса, хоккеист намерен провести еще один сезон в КХЛ .

В услугах игрока заинтересованы несколько топ-клубов. В настоящее время они ведут со стороной защитника активные переговоры.

В прошлом сезоне Мартин Гернат набрал 31 (5+26) балл при полезности «плюс 17» в 63 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф Кубка Гагарина защитник отметился 5 (2+3) очками при полезности «плюс 1» в 21 игре.