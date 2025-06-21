Борис Ротенберг о работе сына с детьми: «Роман давал позитивный импульс пацанам – тренер СКА помогает, тренируется сам. Как сделал школу хоккейную, не пропускал ни одного занятия»

Борис Ротенберг высказался о работе сына Романа детским тренером.

Ранее СКА уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера.

– Роман сказал, что будет тренировать детей.

– Он постоянно этим занимался. Как сделал школу хоккейную, не пропускал ни одного занятия. После тренировок в клубе ехал туда и вместе с тренерами работал с ребятишками.

Он давал позитивный импульс пацанам – главный тренер СКА идет в команду, тренируется сам и помогает, – сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший, отец Романа Ротенберга .