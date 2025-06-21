Медведев об отставке Ротенберга из СКА: «Жизнь на этом не заканчивается. Роман Борисович найдет себе применение, в том числе и в тренерской сфере»

Александр Медведев высказался об отставке Романа Ротенберга из СКА.

«Это не новость, что когда команда не достигает поставленных целей, то снимают и руководство, и тренера. Именно это и произошло в случае СКА. В течение двух сезонов задачи не были выполнены.

Жизнь на этом не заканчивается, думаю, Роман Борисович найдет себе применение, в том числе и в тренерской сфере», – сказал экс-председатель совета директоров СКА Александр Медведев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Медведев покинул СКА, Маркелов из «Газпрома» – новый глава совета директоров. Результаты Ротенберга – неудовлетворительные