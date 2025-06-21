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Роман Ротенберг: «Фильм «Движение вверх» идеально описывает мою карьеру. Занимаюсь детско-юношеским хоккеем, планируем организацию матча с детишками из Канады, США»

Роман Ротенберг заявил, что кино «Движение вверх» идеально описывает его карьеру.

44-летний тренер ранее был уволен из СКА.

«Фильм, который идеально описывает мою карьеру, – это «Движение вверх». Сейчас занимаюсь детско-юношеским хоккеем, а время покажет, вернусь ли я в роли тренера КХЛ.

Планируем организацию матча с детишками из Канады, США и других стран. Рассматриваем варианты в Москве и Сочи, также есть возможность провести игры в Стамбуле, Дубае.

Федерация хоккея России ведет постоянный диалог с международной федерацией. Мы заняты развитием хоккея в стране», – сказал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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