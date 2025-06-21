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Василий Подколзин: «В понедельник лечу в Россию. Слава богу, удалось купить билеты – хочу побыстрее попасть домой и провести время с семьей»

Василий Подколзин рассказал, когда вернется в Россию на отдых после плей-офф.

В плей-офф-2025 «Ойлерс» второй раз подряд проиграли в финале Кубка Стэнли «Флориде».

– Вы не сразу после игры улетали?

– Не сразу. И мы просто молчали, смотрели друг на друга, ничего не говорили. Всю ночь так и просидели. Никто не спал. Только в самолете поспали, когда уже летели домой. Часов пять-шесть, не больше.

– У вас все командные мероприятия уже завершилось?

– Да, вчера. В понедельник уже лечу в Россию. Слава богу, удалось купить билеты – хочу побыстрее попасть домой и провести время с семьей, – сказал форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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