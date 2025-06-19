  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Подколзин о Макдэвиде: «Настоящий капитан, всегда готов оказать помощь, даже бытовую. Когда ты с ним в звене, просто отдаешь ему шайбу, и делаешь дальше, что хочешь»
0

Подколзин о Макдэвиде: «Настоящий капитан, всегда готов оказать помощь, даже бытовую. Когда ты с ним в звене, просто отдаешь ему шайбу, и делаешь дальше, что хочешь»

Василий Подколзин высказался об игре с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

– Яромир Ягр сказал, что Коннор Макдэвид – это бог. Трудно ли играть с божеством?

– На удивление легко. Мы все знаем, какой звездный Коннор, сколько ему уделяется внимания. Понятно, что это игрок другого уровня. И когда ты общаешься с Макдэвидом, то понимаешь, с кем говоришь.

Но он настоящий капитан. Всегда готов оказать помощь, даже бытовую – и мне, и моей жене. Если задашь какой-то вопрос, то Макдэвид сразу же готов что-то для тебя сделать без разговоров. И когда ты к этому привыкаешь, проводя вместе весь сезон, то возникает легкое общение, и какие-то грани стираются.

Ты понимаешь – да, это Макдэвид, очень большой хоккеист. Но ты можешь с ним запросто обо всем поговорить. Хотя для кого-то даже простой диалог с Коннором – это память на всю жизнь. А ты с ним каждый день легко можешь разговаривать. Так что такие моменты надо ценить.

– Когда вы выходите с Драйзайтлем в одном звене, как распределяются ваши обязанности? Он тебе говорит: «Иди, молодой, воюй у борта»?

– Нет, но когда ты выходишь с Леоном, то понимаешь, что он 80% времени будет играть с шайбой. Я люблю выступать с Драйзайтлем, потому что он большой мастер. И мне было легко, потому что я всегда понимал, где он будет.

– А как играть в тройке с Макдэвидом?

– Когда ты против него – попробуй угонись за таким форвардом! Это крайне сложно. Особенно когда он делает свои впечатляющие раскаты в большинстве.

Когда ты с ним в звене, это немного попроще. Ты ему просто шайбу отдаешь, и делаешь дальше, что хочешь. Грубо говоря, едешь или на ворота, или открываться, – сказал форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин.

Ягр о Макдэвиде: «Я вижу в нем Бога. Какая-то высшая энергия. Иногда он заставляет очень хороших игроков выглядеть глупо – это нечто особенное»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoВасилий Подколзин
logoМатч ТВ
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoЛеон Драйзайтль
logoКоннор Макдэвид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Василий Подколзин: «Бобровский – причина поражения «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли. Ничего не сделаешь, когда вратарь так играет. Отдал бы ему титул MVP»
12сегодня, 12:21
Свечников – лучший российский бомбардир Кубка Стэнли. Подколзин на 1 очко опередил Капризова, Овечкин – в топ-7
15вчера, 12:39
Подколзин стал автором единственного гола «Эдмонтона» в 6-м матче финала Кубка Стэнли. Он завершил плей-офф с 10 очками и 100 хитами в 22 играх при «+7»
11вчера, 04:44Видео
Главные новости
Блажиевский заработает 90 млн рублей за 2 сезона в «Авангарде» (Metaratings)
18 минут назад
Сушинский об Овечкине: «Когда Саша вернется, ему будет 41. Думаю, ему дадут сыграть хотя бы одну игру за «Динамо», и он завершит карьеру»
114 минут назад
«Бостон» и «Филадельфия» проявляют интерес к Романову (RG)
1153 минуты назад
Роман Ротенберг: «Овечкин – великий спортсмен нашей истории. Благодаря Саше в новостях сейчас постоянно хоккей»
12сегодня, 17:28
В Казахстане расследуют уголовное дело против экс-руководства «Барыса» по факту злоупотребления должностными полномочиями
сегодня, 17:12
Ротенберг про «Хоккейный город Сколково»: «Это будет наш первый проект «Спорт+Образование». «Красная машина» и ФХР постоянно работают над развитием детского спорта»
9сегодня, 16:52
Барков с Кубком Стэнли стучался к соседям в 5 утра: «Он ходил по своему району, стучал в двери каждого: «Эй, хочешь кофе с кубком?»
13сегодня, 16:40Видео
Ротенберг о строительстве арены «Хоккейный город Сколково»: «Создаем условия, в которых дети смогут тренироваться и учиться на самом высоком уровне. Это вклад в будущее российского спорта»
7сегодня, 15:54
«Красная Машина», правительство Москвы, РФПИ и ПСБ подписали соглашение о строительстве арены «Хоккейный город Сколково»
2сегодня, 15:31
Дюшен продлил контракт с «Далласом» на 4 года. Кэпхит – 4,5 млн долларов
41сегодня, 15:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» продлил контракт с Алексеевым на 2 года
246 минут назад
Губерниев про запрет привозить Кубок Стэнли в Россию: «Наши хоккеисты от этого менее великими не становятся. Особенно Бобровский, которого считаю гением вратарского ремесла»
2сегодня, 16:59
Агент Радулова: «Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» шли легко. Финансовый вопрос решили очень быстро»
2сегодня, 16:18
«Спартак» подписал контракт с Холодилиным на 3 года
4сегодня, 15:59
«Оттава» продлила контракт с Зеттерлундом на 3 сезона с кэпхитом 4,275 млн долларов
3сегодня, 15:45
Плющев о Радулове в «Локомотиве»: «Правильный выбор, в его возрасте бегать по клубам не здорово. Игроков такого уровня в КХЛ немного, он принесет пользу»
сегодня, 14:57
«Авангард» подписал с Блажиевским контракт на 2 года. У защитника 15 очков в регулярке и 10 – в Кубке Гагарина за «Трактор»
33сегодня, 14:33
Кочетков о серии поражений «Каролины»: «В НХЛ любую статистику ведут, скоро начнут считать, с какой ноги кто в раздевалку зашел, наверное. Давления из-за этого не было»
сегодня, 13:37
«Оттава» подпишет с Зеттерлундом контракт на 3 года, кэпхит – 4,275 млн долларов (Эллиотт Фридман)
3сегодня, 13:24
Овечкин не участвует в ПМЭФ, сообщил агент: «Саша в отпуске, его на форуме не будет»
1сегодня, 12:51