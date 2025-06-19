Подколзин о Макдэвиде: «Настоящий капитан, всегда готов оказать помощь, даже бытовую. Когда ты с ним в звене, просто отдаешь ему шайбу, и делаешь дальше, что хочешь»

Василий Подколзин высказался об игре с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

– Яромир Ягр сказал, что Коннор Макдэвид – это бог. Трудно ли играть с божеством?

– На удивление легко. Мы все знаем, какой звездный Коннор, сколько ему уделяется внимания. Понятно, что это игрок другого уровня. И когда ты общаешься с Макдэвидом, то понимаешь, с кем говоришь.

Но он настоящий капитан. Всегда готов оказать помощь, даже бытовую – и мне, и моей жене. Если задашь какой-то вопрос, то Макдэвид сразу же готов что-то для тебя сделать без разговоров. И когда ты к этому привыкаешь, проводя вместе весь сезон, то возникает легкое общение, и какие-то грани стираются.

Ты понимаешь – да, это Макдэвид, очень большой хоккеист. Но ты можешь с ним запросто обо всем поговорить. Хотя для кого-то даже простой диалог с Коннором – это память на всю жизнь. А ты с ним каждый день легко можешь разговаривать. Так что такие моменты надо ценить.

– Когда вы выходите с Драйзайтлем в одном звене, как распределяются ваши обязанности? Он тебе говорит: «Иди, молодой, воюй у борта»?

– Нет, но когда ты выходишь с Леоном, то понимаешь, что он 80% времени будет играть с шайбой. Я люблю выступать с Драйзайтлем , потому что он большой мастер. И мне было легко, потому что я всегда понимал, где он будет.

– А как играть в тройке с Макдэвидом?

– Когда ты против него – попробуй угонись за таким форвардом! Это крайне сложно. Особенно когда он делает свои впечатляющие раскаты в большинстве.

Когда ты с ним в звене, это немного попроще. Ты ему просто шайбу отдаешь, и делаешь дальше, что хочешь. Грубо говоря, едешь или на ворота, или открываться, – сказал форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин .

Ягр о Макдэвиде: «Я вижу в нем Бога. Какая-то высшая энергия. Иногда он заставляет очень хороших игроков выглядеть глупо – это нечто особенное»