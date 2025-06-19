Василий Подколзин рассказал, как болеют за «Эдмонтон» в Канаде.

В плей-офф-2025 «Ойлерс» во второй раз подряд проиграли в финале Кубка Стэнли «Флориде».

– Канадские клубы не могут завоевать Кубок Стэнли с 1993 года. Но какое сумасшествие творилось в Эдмонтоне по ходу плей-офф?

– Город будто бы просто сошел с ума. Когда видишь, что 20 тысяч болельщиков на арене хором поют гимн «О, Канада!», то вообще не завидуешь чужой команде. Я всегда стоял и думал: а как вот соперникам играть в такой обстановке?

Канада – это что-то особенное. Даже в Америке не так это ощущается, во Флориде тоже. Но канадский рынок ничто не перебьет. Когда идет плей-офф, ты понимаешь, что на тебя 20 тысяч человек смотрят. И тысячи болельщиков стоят перед стадионом у большого экрана. Чтобы понять, это надо пережить.

У меня на финал приехали родители, младший брат, который тоже играет в хоккей. И они обалдели от всего этого. Я надеюсь, что мой брат увидел, как это бывает – и это будет важный импульс в его становлении как хоккеиста. Он увидел, к чему стремиться. Это стоит пережить. И это пока самое яркое, что было в моей хоккейной карьере, – сказал форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин.