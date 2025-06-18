Ткачак о Макдэвиде: «Такой хороший и талантливый игрок однажды выиграет Кубок Стэнли. Где бы он ни выступал»

Мэттью Ткачак уверен, что Коннор Макдэвид когда-нибудь выиграет Кубок Стэнли.

«Эдмонтон» с Макдэвидом во второй раз проиграл «Флориде» с Ткачаком в финале плей-офф НХЛ (3-4 в 2024 году и 2-4 в 2025-м).

«Когда речь идет о таком хорошем и талантливом игроке, однажды он выиграет Кубок Стэнли . Где бы он ни выступал», – сказал форвард «Пантерс».

Макдэвид о 2-4 в серии с «Флоридой»: «Верю в «Эдмонтон» – мы не просто так 2 года подряд выходили в финал. Было много травм, но мы смогли добраться до этого момента»