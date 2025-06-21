Генменеджер «Эдмонтон» считает приоритетом продление контракта с Макдэвидом: «Коннор – лучший хоккеист в НХЛ, ключевой игрок команды»

Стэн Боумэн назвал приоритетом продление контракта с Коннором Макдэвидом.

У капитана «Эдмонтона » остался еще один сезон по контракту, согласно которому его оклад составляет 12,5 миллиона долларов в год.

«Коннор – лучший хоккеист в лиге, самый важный игрок в лиге. Он наш капитан, наш лидер и является приоритетом номер один. Коннор заслужил право на то, чтобы мы уважали его время.

Мы с нетерпением ждем встречи с ним, когда он захочет, но также понимаем, что у него только что было тяжелое завершение сезона.

Коннор – ключевой игрок в нашей команде, и дело не только в то, что он делает на льду, но и в его лидерских качествах.

В прошедшем сезоне у меня была возможность поработать с Коннором. Я очень впечатлен вещами, которые вы, вероятно, не видите, а именно тем, каким он является партнером по команде. Он невероятно важен для нашей команды.

Как только Коннор будет готов, мы займемся его контрактом», – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн .