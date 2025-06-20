Касатонов про «Эдмонтон»: «1-2 игроками Кубок Стэнли не выиграешь. Одну игру они сдали из-за дисциплины, устраивали стычки, немного дворовый хоккей»
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4-2 в серии) и стала чемпионом НХЛ.
«У «Эдмонтона» явно слабее защита. Они допускали много ошибок. Было очень много стычек. Уэйн Гретцки это неоднократно подчеркивал.
Одну игру они просто сдали из-за дисциплины. Такая игра – это не уровень финала Кубка Стэнли. Они выходили не играть, а устраивать стычки с соперником.
По итогу «Эдмонтон» всегда терял свою игру, из-за этого не было возможности у Макдэвида проявить себя. Немного дворовый хоккей какой-то. Не было концентрации на игре и солидности.
Во «Флориде» нет таких ярких лидеров, как Макдэвид или Драйзайтль в «Эдмонтоне». Но «Пантерс» в целом сильнее за счет подбора игроков.
У них такой стиль игры, который позволяет выигрывать. Хоккеисты знают до миллиметров, что нужно делать. Они все силовые и с отличным катанием. Если вспомнить времена Гретцки, то в его «Эдмонтоне» выигрывала вся команда, а не только лидеры.
Помимо Гретцки, там играли Марк Мессье, Гленн Андерсон, Яри Курри, Пол Коффи. Одним или двумя игроками ты Кубок Стэнли не выиграешь. Им есть над чем работать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.