Маршанд выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого. Он 5-й игрок в истории НХЛ с таким перерывом

Брэд Маршанд выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого.

37-летний форвард выиграл трофей с «Флоридой». Впервые канадец стал обладателем трофея с «Бостоном » в 2011 году.

До него всего у четырех игроков в истории НХЛ была пауза в 14+ лет между победами в Кубке Стэнли.

Это Крис Челиос (16 лет, «Монреаль»-1986 и «Детройт»-2002), Марк Рекки (15 лет, «Питтсбург»-1991 и «Каролина»-2006), Билл Герин (14 лет, «Нью-Джерси»-1995 и «Питтсбург»-2009) и Даррен Хелм («Детройт»-2008 и «Колорадо»-2022).

В победном для «Пантерс» плей-офф Маршанд провел все 23 матча и набрал 20 (10+10) очков при полезности «+17».

Отметим, что форвард «Эдмонтона» Кори Перри вновь упустил шанс побить рекорд Челиоса. Он выиграл Кубок Стэнли с «Анахаймом» в 2007 году, в случае победы «Ойлерс» в финале пауза между победами составила бы 18 лет.