Бобровский – 3-й в голосовании за обладателя «Конн Смайт Трофи» с 10 баллами, у Беннетта – 76 и 11 первых мест, у Маршанда – 68 и 7

Сергей Бобровский стал 3-м в голосовании за самого ценного игрока плей-офф НХЛ.

«Флорида » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф НХЛ (4-2, 5:1 в шестом матче).

Сегодня были опубликованы бюллетени голосования за приз самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

В голосовании участвовали 18 журналистов, каждый из них называл тройку кандидатов. Баллы считались по схеме 5-3-1.

Форвард «Пантерс» Сэм Беннетт стал обладателем награды, набрав 76 голосов (11 первых мест).

Брэд Маршанд стал вторым с 68 баллами, 7 журналистов поставили его на первое место в голосовании.

Сергей Бобровский занял третье место, набрав 10 голосов (все 3-и места).

Также в топ-5 вошли: форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль (7 журналистов поставили его на 3-е место) и защитник «Флориды» Густав Форслинг – у него один голос, шведский журналист поставил его на 3-е место.