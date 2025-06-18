Бобровский – 3-й в голосовании за обладателя «Конн Смайт Трофи» с 10 баллами, у Беннетта – 76 и 11 первых мест, у Маршанда – 68 и 7
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф НХЛ (4-2, 5:1 в шестом матче).
Сегодня были опубликованы бюллетени голосования за приз самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.
В голосовании участвовали 18 журналистов, каждый из них называл тройку кандидатов. Баллы считались по схеме 5-3-1.
Форвард «Пантерс» Сэм Беннетт стал обладателем награды, набрав 76 голосов (11 первых мест).
Брэд Маршанд стал вторым с 68 баллами, 7 журналистов поставили его на первое место в голосовании.
Сергей Бобровский занял третье место, набрав 10 голосов (все 3-и места).
Также в топ-5 вошли: форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (7 журналистов поставили его на 3-е место) и защитник «Флориды» Густав Форслинг – у него один голос, шведский журналист поставил его на 3-е место.