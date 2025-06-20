Александр Волков: «Раньше «Флорида» не попадала в плей-офф, хотя и налоги были такими же, правила, потолок был одинаковый. Дело не в налогах – очень крутая работа генменеджера»

Александр Волков высказался относительно успеха команд из штата Флорида в НХЛ.

«Флорида» во второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.

– Последние шесть лет в финале Кубка Стэнли играет команда из штата Флорида. В одном из этих финалов играли и вы. Чем можно объяснить такой успех команд оттуда?

– Если смотреть хронологию НХЛ , чем эта лига интересна, поколения меняются.

Какое-то время там две-три, четыре команды в лидерах, затем они уходят в перестройку и доминируют другие команды. Сейчас наступила такая эра флоридских команд.

Раньше они были в нижней части таблицы, не попадали в плей-офф, сейчас их время.

Если даже на «Флориду» посмотреть, у них не супер молодая команда, много очень опытных ребят. В этом и весь секрет.

Плюс отличная работа генеральных менеджеров по подбору игроков – посмотреть, какой раньше был состав, и какой сейчас.

Два-три звена, это звезды НХЛ, Ткачак, Бобровский, Барков, Беннетт, Верхэге, Маршанд – и это я назвал навскидку. Там почти вся команда – ребята с именем, очень крутая работа генменеджера, вот и результат.

– Существует мнение, что низкие налоги сильно влияют на это.

– Мне тоже попадалось подобное мнение.

В противовес прочитал другое, вот с ним соглашусь – НХЛ уже столько лет существует, раньше же это не мешало клубам из мест с большими налогами выигрывать – это же не на постоянной основе.

Во Флориде такие налоги были всегда. Что тогда им мешало выигрывать раньше? Значит, дело не в налогах, а в чем-то другом.

Раньше «Флорида» не попадала в плей-офф, хотя и налоги были такими же, и правила, и потолок зарплат был у всех одинаковый.

Я считаю, что это работа организации и менеджмента, – сказал Александр Волков , обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы».