  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Александр Волков: «Раньше «Флорида» не попадала в плей-офф, хотя и налоги были такими же, правила, потолок был одинаковый. Дело не в налогах – очень крутая работа генменеджера»
0

Александр Волков: «Раньше «Флорида» не попадала в плей-офф, хотя и налоги были такими же, правила, потолок был одинаковый. Дело не в налогах – очень крутая работа генменеджера»

Александр Волков высказался относительно успеха команд из штата Флорида в НХЛ.

«Флорида» во второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.

– Последние шесть лет в финале Кубка Стэнли играет команда из штата Флорида. В одном из этих финалов играли и вы. Чем можно объяснить такой успех команд оттуда?

– Если смотреть хронологию НХЛ, чем эта лига интересна, поколения меняются.

Какое-то время там две-три, четыре команды в лидерах, затем они уходят в перестройку и доминируют другие команды. Сейчас наступила такая эра флоридских команд.

Раньше они были в нижней части таблицы, не попадали в плей-офф, сейчас их время.

Если даже на «Флориду» посмотреть, у них не супер молодая команда, много очень опытных ребят. В этом и весь секрет.

Плюс отличная работа генеральных менеджеров по подбору игроков – посмотреть, какой раньше был состав, и какой сейчас.

Два-три звена, это звезды НХЛ, Ткачак, Бобровский, Барков, Беннетт, Верхэге, Маршанд – и это я назвал навскидку. Там почти вся команда – ребята с именем, очень крутая работа генменеджера, вот и результат.

– Существует мнение, что низкие налоги сильно влияют на это.

– Мне тоже попадалось подобное мнение.

В противовес прочитал другое, вот с ним соглашусь – НХЛ уже столько лет существует, раньше же это не мешало клубам из мест с большими налогами выигрывать – это же не на постоянной основе.

Во Флориде такие налоги были всегда. Что тогда им мешало выигрывать раньше? Значит, дело не в налогах, а в чем-то другом.

Раньше «Флорида» не попадала в плей-офф, хотя и налоги были такими же, и правила, и потолок зарплат был у всех одинаковый.

Я считаю, что это работа организации и менеджмента, – сказал Александр Волков, обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoАлександр Волков
logoФлорида
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
39 млн рублей за сезон – зарплата Радулова по новому контракту с «Локомотивом»
112 минут назад
Плющев о российском хоккее: «У нас тренеров чуть ли не по объявлению набирают – по звонкам, по родственным связям. У нас нет воспроизводства игроков – надо менять систему подготовки»
922 минуты назад
Маршанд поблагодарил бывшие клубы игроков из чемпионского состава «Флориды». Брэд назвал Форслинга «мистер драфт отказов» и отметил «Калгари» на фото Беннетта: «Спасибо за MVP»
33 минуты назадФото
Анисин о СКА после Ротенберга: «Ларионов отошел от принципов – говорил, что играют молодые, а были хоккеисты старше 25 лет. «Торпедо» стал обычной командой, питерцы играли интереснее»
648 минут назад
Борис Майоров: «Я не смотрю НХЛ. Просто возмущен, что столько места уделяется американскому хоккею. Вы сегодняшнюю газету видели?»
1058 минут назад
Губерниев о латинице в КХЛ: «Если хотим отставать от мира, должны рассказывать, что английский язык умирает. Если собираемся замкнуться в себе – вопрос отпадает»
10сегодня, 13:31
Плющев о «Салавате»: «Делать ставку на легионеров – всегда ошибка. Они могут выиграть маленькое побоище, но никогда не выигрывают войны. Слишком нежные, избалованные»
10сегодня, 13:10
Глава РФПИ Дмитриев о матче КХЛ и НХЛ: «Рановато, думаю. Планируем, что в этом году будет событие UFC. Возможно, будет хоккейное. Спорт – элемент наведения мостов»
2сегодня, 12:55
СКА может вернуться на «СКА-Арену» к началу сезона КХЛ. Команда проведет турнир Пучкова в Ледовом («Спорт день за днем»)
16сегодня, 12:40
«Спартак» подтвердил переход Коростелева, контракт – на два года. Форвард играл за «Северсталь» и «Трактор» в прошлом сезоне
10сегодня, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Блажиевский: «Если в «Авангарде» сложится хорошо, рад буду здесь задержаться. Переговоры прошли быстро, рад оказаться в команде с такими целями и амбициями»
1сегодня, 12:21
Бусыгин перейдет в «Автомобилист» из «Витязя» в обмен на денежную компенсацию. Защитником интересовался СКА
4сегодня, 11:50
Сергей Коньков: «СКА надо сократить платежку и другие расходы – шаги нового руководства связаны с этим. Нужно сделать клуб менее расходным»
2сегодня, 10:55
В «Авангарде» хотят в этом году начать эксплуатировать СКК Блинова после ремонта. Там будут играть «Омские Крылья» и волейбольная «Омичка»
4сегодня, 10:45
«Амур» за 50 млн рублей выкупит вратаря Дорожко и форварда Заседу у «Витязя»
3сегодня, 10:30
Касатонов про «Эдмонтон»: «1-2 игроками Кубок Стэнли не выиграешь. Одну игру они сдали из-за дисциплины, устраивали стычки, немного дворовый хоккей»
сегодня, 09:54
«Трактор» и 19-летний Рыков продлили контракт на сезон. Форвард набрал 6 очков в 22 матчах регулярки КХЛ в прошлом сезоне
5сегодня, 09:17
Фетисов о кино: «Про «Русскую пятерку» снимали и канадцы, и американцы, и шведы – только мы никак не можем. Это может быть фильм не про спортивный подвиг»
8сегодня, 07:30
Генменеджер «Миннесоты» о Юрове: «Он многого добился в КХЛ – пришло время проявить себя в НХЛ. Очень рады его приезду»
1сегодня, 07:01
Майоров о поражении СССР в Лейк-Плэсиде-1980: «Обосрались по полной, про допинг у США – фантазии. Тихонова сгубила педантичность, народ устал от этого режима»
16сегодня, 06:12