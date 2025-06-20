«Каролина» продлила контракт с Робинсоном на 4 года. Кэпхит – 1,7 млн долларов
Нападающий Эрик Робинсон подписал новый контракт с «Каролиной».
Соглашение рассчитано на 4 года. Зарплата составит 1,7 млн долларов в год в среднем.
В минувшем сезоне Эрик Робинсон провел 82 игры в регулярном чемпионате и набрал 32 (14+18) балла. В плей-офф НХЛ он сыграл 15 матчей и отметился 3 (1+2) очками.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Каролины»
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