«Каролина» продлила контракт с Робинсоном на 4 года. Кэпхит – 1,7 млн долларов

Нападающий Эрик Робинсон подписал новый контракт с «Каролиной».

Соглашение рассчитано на 4 года. Зарплата составит 1,7 млн долларов в год в среднем.

В минувшем сезоне Эрик Робинсон провел 82 игры в регулярном чемпионате и набрал 32 (14+18) балла. В плей-офф НХЛ он сыграл 15 матчей и отметился 3 (1+2) очками.