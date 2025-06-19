Кочетков о серии поражений «Каролины»: «В НХЛ любую статистику ведут, скоро начнут считать, с какой ноги кто в раздевалку зашел, наверное. Давления из-за этого не было»

Петр Кочетков рассказал о своем отношении к статистике НХЛ.

– В прессе активно обсуждали, что у «Каролины» длинная серия поражений в финалах конференции. Давила ли эта цифра на команду?

– Вы же знаете, в НХЛ считают любую статистику. Скоро, наверное, начнут считать, с какой ноги кто в раздевалку зашел. Мне лично было абсолютно все равно, сколько там поражений подряд.

Вы говорите – 15? Ну вот я был в команде только два года назад, тогда да, проиграли. Половина нынешнего состава, может, тоже тогда была, но другая – нет. Совсем другая серия, совсем другие условия.

Я, если честно, вообще об этом не думал. Не знаю, как другие ребята или Род. Но в команде об этом не говорили вообще. Может, мы между собой, русские, пару слов и перекинулись, и все. Давления из-за этого не было, – сказал вратарь «Каролины».

«Каролина» при Бринд′Аморе проиграла 12 из 13 матчей в финалах Востока