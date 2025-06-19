Петр Кочетков: «На окраине Пензы какие-то мужички меня узнали, но это редкие случаи. Город живет другим»
Петр Кочетков рассказал, узнают ли его жители Пензы.
– В Пензе вас часто узнают на улицах? Вы там как местная знаменитость?
– Не сказал бы, что знаменитость. Город немного другим живет. Хотя у нас «Дизель» играет, но этим летом я сам удивился. Был на окраине города, где мама живет, – там меня узнали какие-то мужички.
А потом ехал домой, заезжал в продуктовый – тоже подошли ребята. Так что иногда узнают, в самых неожиданных местах, но это не на постоянной основе – скорее редкие случаи, – сказал вратарь «Каролины».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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