Петр Кочетков: «На окраине Пензы какие-то мужички меня узнали, но это редкие случаи. Город живет другим»

Петр Кочетков рассказал, узнают ли его жители Пензы.

– В Пензе вас часто узнают на улицах? Вы там как местная знаменитость?

– Не сказал бы, что знаменитость. Город немного другим живет. Хотя у нас «Дизель» играет, но этим летом я сам удивился. Был на окраине города, где мама живет, – там меня узнали какие-то мужички.

А потом ехал домой, заезжал в продуктовый – тоже подошли ребята. Так что иногда узнают, в самых неожиданных местах, но это не на постоянной основе – скорее редкие случаи, – сказал вратарь «Каролины».