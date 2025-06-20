«Автомобилист» выменял Бусыгина, Малоросиянова и Жирова у «Витязя» на денежную компенсацию

Три хоккеиста «Витязя» перешли в «Автомобилист».

Екатеринбургский клуб пополнили защитники Ярослав Бусыгин , Даниил Малоросиянов и нападающий Савелий Жиров.

Подмосковная команда получила денежную компенсацию.

Бусыгин подписал с «Автомобилистом » одностороннее соглашение на два года. Малоросиянов и Жиров заключили двусторонние договоры на один сезон.