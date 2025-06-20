«Автомобилист» выменял Бусыгина, Малоросиянова и Жирова у «Витязя» на денежную компенсацию
Три хоккеиста «Витязя» перешли в «Автомобилист».
Екатеринбургский клуб пополнили защитники Ярослав Бусыгин, Даниил Малоросиянов и нападающий Савелий Жиров.
Подмосковная команда получила денежную компенсацию.
Бусыгин подписал с «Автомобилистом» одностороннее соглашение на два года. Малоросиянов и Жиров заключили двусторонние договоры на один сезон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Автомобилиста»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости