«Амур» за 50 млн рублей выкупит вратаря Дорожко и форварда Заседу у «Витязя»
«Амур» приобретет двух хоккеистов «Витязя».
Дальневосточный договорился о покупке голкипера Максима Дорожко и нападающего Матвея Заседы.
Общая сумма компенсации составит 50 миллионов рублей, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В прошлом сезоне Дорожко провел 42 матча в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,68 шайбы и отражая 92,1% бросков.
Заседа в минувшем сезоне выступал за «Авангард» и «Витязь», сыграв в общей сложности 39 матчей и набрав 15 (12+3) очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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