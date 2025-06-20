«Амур» за 50 млн рублей выкупит вратаря Дорожко и форварда Заседу у «Витязя»

«Амур» приобретет двух хоккеистов «Витязя».

Дальневосточный договорился о покупке голкипера Максима Дорожко и нападающего Матвея Заседы .

Общая сумма компенсации составит 50 миллионов рублей, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Дорожко провел 42 матча в Фонбет чемпионате КХЛ , пропуская в среднем 2,68 шайбы и отражая 92,1% бросков.

Заседа в минувшем сезоне выступал за «Авангард» и «Витязь », сыграв в общей сложности 39 матчей и набрав 15 (12+3) очков.