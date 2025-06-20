Макдэвид о возможном продлении с «Эдмонтоном»: «У меня здесь незаконченные дела. Ядро команды давно вместе, мы пытаемся пересечь финишную черту»

Коннор Макдэвид заявил, что в «Эдмонтоне» у него есть незаконченные дела.

«Ойлерс » дважды подряд проиграли «Флориде» в финалах Кубка Стэнли – 2-4 в решающей серии этого года, 3-4 – в 2024-м.

«Ядро команды уже давно вместе, и мы все это время готовились. Работа, которая велась за кулисами, разговоры, разочарования и, конечно, хорошие моменты на этом пути. Мы вместе пытаемся пересечь финишную черту.

Я должен делать то, что лучше для меня и моей семьи, и именно о них я должен заботиться в первую очередь, но у меня здесь есть незаконченные дела», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид .

Макдэвид – болельщикам «Эдмонтона»: «Сохраняйте терпение и продолжайте верить. Когда наступит тот самый момент, ожидание окупится»