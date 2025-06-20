Макдэвид – болельщикам «Эдмонтона»: «Сохраняйте терпение и продолжайте верить. Когда наступит тот самый момент, ожидание окупится»

Коннор Макдэвид призвал болельщиков «Эдмонтона» сохранять веру в команду.

«Ойлерс » дважды подряд проиграли «Флориде » в финалах Кубка Стэнли – 2-4 в решающей серии этого года, 3-4 – в 2024-м.

«Мое послание болельщикам: сохраняйте терпение и продолжайте верить. Фанаты прошли через многое, как и команда, через эмоциональные взлеты и падения.

Я смотрю на то, как эти плей-офф влияют на мою семью, и понимаю, что им тяжело. Это тяжело для всех, но в итоге, когда наступит этот день, все будет стоить того.

Когда наступит тот самый момент, ожидание определенно окупится», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид .

Макдэвид о плей-офф: «Эдмонтон» нашел формулу успеха, но не смог одержать еще две победы. Не будем удовлетворены, пока не достигнем цели»