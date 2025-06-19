Макдэвид сообщил, что Нюджент-Хопкинс играл со сломанной рукой в финале: «Это было довольно болезненно. Просто удивительно, что он сумел сделать»

Райан Нюджент-Хопкинс играл в финале плей-офф со сломанной рукой.

В финальной серии против «Флориды» нападающий «Эдмонтона » отметился 2 (1+1) баллами в 6 играх.

Всего Райан Нюджент-Хопкинс провел 22 матча в плей-офф и набрал 20 (6+14) очков.

Коннор Макдэвид рассказал о травме форварда, отвечая на вопрос об усилиях, которые его товарищи по команде приложили в финале, несмотря на повреждения.

«То, что Нюдж смог выстоять со сломанной рукой и дать нам то, что он дал, было чем-то особенным.

Это было довольно болезненно для него, и было нелегко наблюдать, как он проходит через это. Просто удивительно, что он сумел сделать», – сказал капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид .