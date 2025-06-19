  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид сообщил, что Нюджент-Хопкинс играл со сломанной рукой в финале: «Это было довольно болезненно. Просто удивительно, что он сумел сделать»
2

Макдэвид сообщил, что Нюджент-Хопкинс играл со сломанной рукой в финале: «Это было довольно болезненно. Просто удивительно, что он сумел сделать»

Райан Нюджент-Хопкинс играл в финале плей-офф со сломанной рукой.

В финальной серии против «Флориды» нападающий «Эдмонтона» отметился 2 (1+1) баллами в 6 играх.

Всего Райан Нюджент-Хопкинс провел 22 матча в плей-офф и набрал 20 (6+14) очков.

Коннор Макдэвид рассказал о травме форварда, отвечая на вопрос об усилиях, которые его товарищи по команде приложили в финале, несмотря на повреждения.

«То, что Нюдж смог выстоять со сломанной рукой и дать нам то, что он дал, было чем-то особенным.

Это было довольно болезненно для него, и было нелегко наблюдать, как он проходит через это. Просто удивительно, что он сумел сделать», – сказал капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
logoЭдмонтон
logoРайан Нюджент-Хопкинс
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
травмы
logoКоннор Макдэвид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Драйзайтль о будущем Макдэвида в «Ойлерс»: «Я еще не говорил с Коннором о продлении контракта. Он сделает то, что лучше для него и его семьи. Я хочу, чтобы он остался здесь навсегда»
12сегодня, 20:08
Подколзин о том, как болели за «Эдмонтон» в плей-офф: «Город будто сошел с ума. Канада – это что-то особенное, в Америке это не так ощущается»
1сегодня, 19:50
Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»
6сегодня, 19:44
Главные новости
Майоров о Ротенберге в СКА: «Поражаюсь, как он терпел такое давление. Немыслимо! Откройте интернет – ни одного положительного отзыва, я бы не выдержал»
2 минуты назад
Рябкин – 24-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Жаровский – 36-й, Прохоров – 48-й, Агафонов – 78-й, Шефер – 1-й, Хэгенс – 8-й
18 минут назад
Драйзайтль о будущем Макдэвида в «Ойлерс»: «Я еще не говорил с Коннором о продлении контракта. Он сделает то, что лучше для него и его семьи. Я хочу, чтобы он остался здесь навсегда»
12сегодня, 20:08
Макдэвид о возможном продлении контракта с «Ойлерс»: «Не тороплюсь с принятием решения. Если почувствую, что есть хорошее окно, чтобы побеждать снова и снова, подписание не будет проблемой»
27сегодня, 19:24
Зислис о Хмелевски: «Его переход в СКА за приличную компенсацию серьезно обсуждался. С уходом Ротенберга вопрос закрыт»
2сегодня, 18:59
Блажиевский заработает 90 млн рублей за 2 сезона в «Авангарде» (Metaratings)
7сегодня, 18:37
Сушинский об Овечкине: «Когда Саша вернется, ему будет 41. Думаю, ему дадут сыграть хотя бы одну игру за «Динамо», и он завершит карьеру»
5сегодня, 18:31
Подколзин о Макдэвиде: «Настоящий капитан, всегда готов оказать помощь, даже бытовую. Когда ты с ним в звене, просто отдаешь ему шайбу и делаешь дальше что хочешь»
2сегодня, 18:18
«Бостон» и «Филадельфия» проявляют интерес к Романову (RG)
12сегодня, 17:52
Роман Ротенберг: «Овечкин – великий спортсмен нашей истории. Благодаря Саше в новостях сейчас постоянно хоккей»
15сегодня, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Василий Подколзин: «Перри – легенда. Он замечательно играет под воротами, хороший лидер и прекрасный партнер»
38 минут назад
Мильштейн о матчах с командами CHL: «Спорт должен быть вне политики, нас тепло приняли. Ребята показали характер, братство и настоящий дух победителей»
155 минут назад
Рыбин о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «У них есть время до конца месяца. Зная об интересе Ротенберга, еще можно подождать. Что-то может измениться»
1сегодня, 20:24
Новиков о Кубке Стэнли: «Есть фильм «Подвиг разведчика», а я бы ввел оборот «Подвиг Бобровского». Его вклад в победу стоит миллиарды долларов»
1сегодня, 19:57
Подколзин о том, как болели за «Эдмонтон» в плей-офф: «Город будто сошел с ума. Канада – это что-то особенное, в Америке это не так ощущается»
1сегодня, 19:50
Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»
6сегодня, 19:44
Каменский о Малкине: «Для нашего хоккея было бы здорово, если бы игрок такого высокого уровня снова сыграл за «Металлург» и завершил карьеру там, где и начинал»
2сегодня, 18:51
«Локомотив» продлил контракт с Алексеевым на 2 года
6сегодня, 17:59
Губерниев про запрет привозить Кубок Стэнли в Россию: «Наши хоккеисты от этого менее великими не становятся. Особенно Бобровский, которого считаю гением вратарского ремесла»
2сегодня, 16:59
Агент Радулова: «Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» шли легко. Финансовый вопрос решили очень быстро»
2сегодня, 16:18