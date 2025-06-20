Макдэвид о плей-офф: «Эдмонтон» нашел формулу успеха, но не смог одержать еще две победы. Не будем удовлетворены, пока не достигнем цели»

Коннор Макдэвид заявил, что «Эдмонтон» нашел формулу успеха.

«Ойлерс » во второй раз подряд проиграли «Флориде » в финальной серии Кубка Стэнли (2-4 в 2025 году, 3-4 – в 2024-м)

«Я каждый год говорю, что главное – это победа. Мы не будем удовлетворены, пока не достигнем этой цели.

Мы нашли формулу успеха, но не смогли одержать еще две победы, а это и есть конечная цель», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид .

Макдэвид о возможном продлении контракта с «Ойлерс»: «Не тороплюсь с принятием решения. Если почувствую, что есть хорошее окно, чтобы побеждать снова и снова, подписание не будет проблемой»