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Макдэвид о плей-офф: «Эдмонтон» нашел формулу успеха, но не смог одержать еще две победы. Не будем удовлетворены, пока не достигнем цели»

Коннор Макдэвид заявил, что «Эдмонтон» нашел формулу успеха.

«Ойлерс» во второй раз подряд проиграли «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (2-4 в 2025 году, 3-4 – в 2024-м)

«Я каждый год говорю, что главное – это победа. Мы не будем удовлетворены, пока не достигнем этой цели.

Мы нашли формулу успеха, но не смогли одержать еще две победы, а это и есть конечная цель», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Макдэвид о возможном продлении контракта с «Ойлерс»: «Не тороплюсь с принятием решения. Если почувствую, что есть хорошее окно, чтобы побеждать снова и снова, подписание не будет проблемой»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoФлорида
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logoКоннор Макдэвид
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