«Тампа», «Рейнджерс», «Коламбус», «Ванкувер», «Айлендерс» и «Чикаго» интересуются Петеркой. «Баффало» рассмотрит обмен форварда на готовых игроков (The Fourth Period)
Действующий договор 23-летнего форварда с зарплатой 894 тысячи долларов за сезон рассчитан до 30 июня 2025 года. После этого немецкий хоккеист станет ограниченно свободным агентом.
По информации The Fourth Period, в число претендентов на Петерку входят «Ванкувер», «Айлендерс», «Чикаго», «Рейнджерс», «Коламбус» и «Тампа-Бэй».
Отмечается, что «Баффало» рассмотрит возможность обмена только на игроков, которые смогут сразу усилить команду. Клуб не заинтересован в проспектах и драфт-пиках.
В минувшем сезоне Петерка набрал 68 (27+41) очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он стал вторым бомбардиром «Сэйбрс» в сезоне.
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