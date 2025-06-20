«Тампа», «Рейнджерс», «Коламбус», «Ванкувер», «Айлендерс» и «Чикаго» интересуются Петеркой. «Баффало» рассмотрит обмен форварда на готовых игроков (The Fourth Period)

«Баффало» может обменять Джона-Джейсона Петерку.

Действующий договор 23-летнего форварда с зарплатой 894 тысячи долларов за сезон рассчитан до 30 июня 2025 года. После этого немецкий хоккеист станет ограниченно свободным агентом.

По информации The Fourth Period, в число претендентов на Петерку входят «Ванкувер », «Айлендерс », «Чикаго », «Рейнджерс », «Коламбус » и «Тампа-Бэй ».

Отмечается, что «Баффало » рассмотрит возможность обмена только на игроков, которые смогут сразу усилить команду. Клуб не заинтересован в проспектах и драфт-пиках.

В минувшем сезоне Петерка набрал 68 (27+41) очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он стал вторым бомбардиром «Сэйбрс» в сезоне.

«Баффало» рассматривает обмен Байрэма – он может стать ограниченно свободным агентом. К защитнику большой интерес среди клубов НХЛ