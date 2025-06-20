  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Тампа», «Рейнджерс», «Коламбус», «Ванкувер», «Айлендерс» и «Чикаго» интересуются Петеркой. «Баффало» рассмотрит обмен форварда на готовых игроков (The Fourth Period)
4

«Тампа», «Рейнджерс», «Коламбус», «Ванкувер», «Айлендерс» и «Чикаго» интересуются Петеркой. «Баффало» рассмотрит обмен форварда на готовых игроков (The Fourth Period)

«Баффало» может обменять Джона-Джейсона Петерку.

Действующий договор 23-летнего форварда с зарплатой 894 тысячи долларов за сезон рассчитан до 30 июня 2025 года. После этого немецкий хоккеист станет ограниченно свободным агентом.

По информации The Fourth Period, в число претендентов на Петерку входят «Ванкувер», «Айлендерс», «Чикаго», «Рейнджерс», «Коламбус» и «Тампа-Бэй».

Отмечается, что «Баффало» рассмотрит возможность обмена только на игроков, которые смогут сразу усилить команду. Клуб не заинтересован в проспектах и драфт-пиках.

В минувшем сезоне Петерка набрал 68 (27+41) очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он стал вторым бомбардиром «Сэйбрс» в сезоне.

«Баффало» рассматривает обмен Байрэма – он может стать ограниченно свободным агентом. К защитнику большой интерес среди клубов НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
logoДжон-Джейсон Петерка
logoРейнджерс
logoЧикаго
logoБаффало
возможные переходы
logoАйлендерс
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoКоламбус
logoВанкувер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Баффало» может рассмотреть вариант обмена Петерки. У форварда завершается контракт, он может стать ограниченно свободным агентом
516 июня, 08:50
Тарасенко – 11-й в топ-20 кандидатов на обмен по версии Daily Faceoff, Петерка – 1-й, Крайдер – 2-й, Росси – 3-й, Карлссон – 7-й
3128 мая, 11:27
«Рейнджерс» хотят выменять Петерку из «Баффало». У 23-летнего форварда 19+32 за 59 матчей в сезоне (The Fourth Period)
307 марта, 09:23
Главные новости
«Динамо» может продать Рашевского «Авангарду». Омский клуб «нашел весомые доводы» (Михаил Зислис)
419 минут назад
Перри про 5 поражений в финалах Кубка Стэнли за 6 лет: «Это опустошает, просто не верится. Надеюсь, у меня будет возможность попытаться еще раз»
12сегодня, 05:50
Макдэвид – болельщикам «Эдмонтона»: «Сохраняйте терпение и продолжайте верить. Когда наступит тот самый момент, ожидание окупится»
26сегодня, 05:17
Ирина Роднина: «От иждивенческого отношения к стране пора избавляться. По соцобеспечению Россия далеко обогнала куда более развитые государства»
125сегодня, 04:43
Майоров считает, что «Вашингтону» стоило выбрать Малкина, а не Овечкина на драфте-2004: «Евгений интереснее – катание, видение поля, фантастическая игра на партнеров»
93сегодня, 04:32
Ротенберг поучаствовал в ПМЭФ: «Вместе с Дегтяревым обсудили взаимодействие спорта и бизнеса, вопросы эффективного управления. Вперед, Россия»
9сегодня, 04:16
Генменеджер «Миннесоты» о Капризове: «Хотим, чтобы он остался с нами на всю карьеру. Мы любим Кирилла, и ему здесь нравится»
3сегодня, 04:01
Рирден может войти в штаб «Филадельфии». Сообщалось, что экс-тренером «Вашингтона» интересуется «Локомотив»
1сегодня, 03:46
Макдэвид о плей-офф: «Эдмонтон» нашел формулу успеха, но не смог одержать еще две победы. Не будем удовлетворены, пока не достигнем цели»
10сегодня, 03:33
«Даллас» обменял Марчмента в «Сиэтл» на выбор в 3-м раунде драфта-2026 и пик 4-го раунда в 2025-м
16сегодня, 03:13
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Миннесоты» о Юрове: «Он многого добился в КХЛ – пришло время проявить себя в НХЛ. Очень рады его приезду»
1 минуту назад
Майоров о поражении СССР в Лейк-Плэсиде-1980: «Обосрались по полной, про допинг у США – фантазии. Тихонова сгубила педантичность, народ устал от этого режима»
350 минут назад
Генменеджер «Миннесоты» о переговорах с Росси: «Слухи, что Марко мне не нравится – неправда. Мне нравятся все наши хоккеисты, но за определенные суммы в контрактах»
1сегодня, 05:35
Денис Лебедев: «Я поклонник ЦСКА в хоккее и футболе – близко дружу с Федоровым, хорошо знаю Есмантовича. Работаю инструктором по физподготовке в хоккейном ЦСКА»
1сегодня, 05:01
Василий Подколзин: «Перри – легенда. Он замечательно играет под воротами, хороший лидер и прекрасный партнер»
вчера, 21:15
Мильштейн о матчах с командами CHL: «Спорт должен быть вне политики, нас тепло приняли. Ребята показали характер, братство и настоящий дух победителей»
4вчера, 20:58
Рыбин о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «У них есть время до конца месяца. Зная об интересе Ротенберга, еще можно подождать. Что-то может измениться»
1вчера, 20:24
Новиков о Кубке Стэнли: «Есть фильм «Подвиг разведчика», а я бы ввел оборот «Подвиг Бобровского». Его вклад в победу стоит миллиарды долларов»
1вчера, 19:57
Подколзин о том, как болели за «Эдмонтон» в плей-офф: «Город будто сошел с ума. Канада – это что-то особенное, в Америке это не так ощущается»
2вчера, 19:50
Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»
7вчера, 19:44