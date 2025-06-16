«Баффало» может рассмотреть вариант обмена Петерки. У форварда завершается контракт, он может стать ограниченно свободным агентом
Джон-Джейсон Петерка может покинуть «Баффало».
Действующий договор 23-летнего нападающего с зарплатой 894 тысячи рассчитан до завершения этого сезона.
После этого немецкий хоккеист может стать ограниченно свободным агентом.
«Считается, что он хотел бы перейти в другой клуб. Полагаю, «Баффало» понимает, что им нужно как минимум рассмотреть этот вариант.
Думаю, в последнее время это перешло от «мы не хотим этого делать и не будем этого делать» к «мы не хотим этого делать, но нам, по крайней мере, нужно рассмотреть это», – сказал журналист Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.
Джон-Джейсон Петерка набрал 68 (27+41) баллов в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости