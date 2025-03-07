«Рейнджерс» хотят выменять Петерку из «Баффало». У 23-летнего форварда 19+32 за 59 матчей в сезоне (The Fourth Period)
«Рейнджерс» хотят выменять Джона-Джейсона Петерку из «Баффало».
По информации The Fourth Period, к 23-летнему форварду есть интерес от нескольких клубов, но команда из Нью-Йорка проявляет наибольшую активность.
В текущем сезоне Петерка набрал 51 (19+32) очко в 59 матчах при полезности «минус 1». Он является вторым бомбардиром «Сейбрс» в регулярном чемпионате.
Этот год – последний по контракту новичка, нападающий станет ограниченно свободным агентом.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
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