Тарасенко – 11-й в топ-20 кандидатов на обмен по версии Daily Faceoff, Петерка – 1-й, Крайдер – 2-й, Росси – 3-й, Карлссон – 7-й
Владимир Тарасенко вошел в список игроков НХЛ, которых могут обменять.
Daily Faceoff составил топ-20 кандидатов на обмен в межсезонье.
Список возглавил нападающий «Баффало» Джон-Джейсон Петерка.
1. Джон-Джейсон Петерка («Баффало»)
2. Крис Крайдер («Рейнджерс»)
3. Марко Росси («Миннесота»)
4. Боуэн Байрэм («Баффало»)
5. Джонатан Маршессо («Нэшвилл»)
6. Расмус Андерссон («Калгари»)
7. Эрик Карлссон («Питтсбург»)
8. Коннор Мерфи («Чикаго»)
9. Джон Гибсон («Анахайм»)
10. К’Андре Миллер («Рейнджерс»)
11. Владимир Тарасенко («Детройт»)
12. Элвис Мерзликин («Коламбус»)
13. Лукас Райхел («Чикаго»)
14. Эрик Хаула («Нью-Джерси»)
15. Морган Райлли («Торонто»)
16. Павел Заха/Морган Гики («Бостон»)
17. Давид Кемпф («Торонто»)
18. Тэтчер Демко («Ванкувер»)
19. Джеймисон Олексяк («Сиэтл»)
20. Элиас Петтерссон («Ванкувер»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
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