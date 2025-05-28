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  • Тарасенко – 11-й в топ-20 кандидатов на обмен по версии Daily Faceoff, Петерка – 1-й, Крайдер – 2-й, Росси – 3-й, Карлссон – 7-й
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Тарасенко – 11-й в топ-20 кандидатов на обмен по версии Daily Faceoff, Петерка – 1-й, Крайдер – 2-й, Росси – 3-й, Карлссон – 7-й

Владимир Тарасенко вошел в список игроков НХЛ, которых могут обменять.

Daily Faceoff составил топ-20 кандидатов на обмен в межсезонье.

Список возглавил нападающий «Баффало» Джон-Джейсон Петерка.

1. Джон-Джейсон Петерка («Баффало»)

2. Крис Крайдер («Рейнджерс»)

3. Марко Росси («Миннесота»)

4. Боуэн Байрэм («Баффало»)

5. Джонатан Маршессо («Нэшвилл»)

6. Расмус Андерссон («Калгари»)

7. Эрик Карлссон («Питтсбург»)

8. Коннор Мерфи («Чикаго»)

9. Джон Гибсон («Анахайм»)

10. К’Андре Миллер («Рейнджерс»)

11. Владимир Тарасенко («Детройт»)

12. Элвис Мерзликин («Коламбус»)

13. Лукас Райхел  («Чикаго»)

14. Эрик Хаула («Нью-Джерси»)

15. Морган Райлли («Торонто»)

16. Павел Заха/Морган Гики («Бостон»)

17. Давид Кемпф («Торонто»)

18. Тэтчер Демко («Ванкувер»)

19. Джеймисон Олексяк («Сиэтл»)

20. Элиас Петтерссон («Ванкувер»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
logoВладимир Тарасенко
возможные переходы
logoДетройт
logoНХЛ
logoДжон-Джейсон Петерка
logoТоронто
logoЭлиас Петтерссон
logoДжонатан Маршессо
logoМарко Росси
logoЭлвис Мерзликин
logoБоуэн Байрэм
logoТэтчер Демко
logoСиэтл
logoРасмус Андерссон
logoДжон Гибсон
logoЧикаго
logoКоламбус
logoБостон
logoК'Андре Миллер
logoВанкувер
logoМорган Гики
logoНью-Джерси
logoЭрик Карлссон
logoЛукас Райхел
logoМорган Райлли
logoАнахайм
logoПавел Заха
logoКалгари
logoПиттсбург
logoМиннесота
logoДжеймисон Олексяк
logoКоннор Мерфи
logoБаффало
logoЭрик Хаула
logoРейнджерс
logoДавид Кемпф
logoНэшвилл
logoКрис Крайдер
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